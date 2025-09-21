Потрібно лише одне: як змусити Росію до тривалого перемир’я

Волонтерка та керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська розповіла, як можна змусити російського диктатора Володимира Путіна укласти тривале перемир’я щодо війни Росії проти України. За її словами, для цього потрібно збільшити удвічі кількість солдатів РФ, які знищуються на війні.

Марія Берлінська. Фото з відкритих джерел

Марія Берлінська у власному Telegram-каналі висловила свої припущення, як можна досягти перемир’я у війні з Росією. За її словами, таке перемир’я може тривати десятки років і його можна досягти збільшивши втрати РФ на війні.

"Ми можемо перевести війну в фазу "тривале перемир'я"... Для цього необхідно лише одне — знищувати 35 тисяч солдатів ворога на місяць. Тоді ціна стане навіть для них непідйомною і вони на тривалий час зупиняються. Зараз втрати ворога орієнтовно 15 тисяч на місяць", — пояснила Берлінська.

Для реалізації цього плану волонтерка вважає необхідним збільшити кількість людей в армії вдвічі, а також реалізувати виробництво технологій.

Однак Берлінська наголошує, що повного перемир’я з Росією не варто очікувати. Волонтерка впевнена, що війна триватиме постійно, однак у різних фазах.

"Не буде ніякого "після війни" на жаль. Це дуже шкідлива теза. Програмує добігти в спринті до якоїсь точки і видихнути. А в нас гра в довгу, на все життя. Так як раніше вже ніколи не буде... Немає і не буде ніякого "після війни", "коли закінчиться війна"", — стверджує Берлінська.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп розповів, як зупинить війну в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Ющенко назвав остаточний варіант перемоги України у війні.