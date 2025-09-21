Нужно только одно: как принудить Россию к длительному перемирию

Волонтер и руководительница проекта Victory Drones Мария Берлинская рассказала, как можно заставить российского диктатора Владимира Путина заключить длительное перемирие по поводу войны России против Украины. По ее словам, для этого нужно увеличить вдвое количество уничтожаемых на войне солдат РФ.

Мария Берлинская. Фото из открытых источников

Мария Берлинская в собственном Telegram-канале высказала свои предположения о том, как можно достичь перемирия в войне с Россией. По ее словам, такое перемирие может длиться десятки лет и его можно достичь, увеличив потери РФ на войне.

"Мы можем перевести войну в фазу "длительное перемирие"... Для этого необходимо только одно — уничтожать 35 тысяч солдат врага в месяц. Тогда цена станет даже для них неподъемной и они надолго останавливаются. Сейчас потери врага ориентировочно 15 тысяч в месяц", — пояснила Берлинская.

Для реализации этого плана волонтер считает необходимым увеличить количество людей в армии вдвое, а также реализовать производство технологий.

Однако Берлинская отмечает, что полного перемирия с Россией ожидать не стоит. Волонтер уверена, что война будет продолжаться постоянно, однако в разных фазах.

"Не будет никакого "после войны" к сожалению. Это очень вредный тезис. Программирует добежать в спринте до какой-то точки и выдохнуть. А у нас игра в долгую, на всю жизнь. Так как раньше уже никогда не будет... Нет и не будет никакого "после войны", "когда закончится война"", — утверждает Берлинская.

