В Украине отреагировали на план Трампа закончить войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что одним из факторов давления на российского диктатора Владимира Путина может стать понижение мировых цен на нефть. По его словам, именно этот шаг приведет к окончанию войны в Украине. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что ситуация несколько сложнее.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко прокомментировал заявление Трампа, что падение цены на нефть сможет привести к окончанию войны в Украине.

"Обваливайте цены на нефть – тогда наступит конец войны в Украине, — Трамп. Все немного сложнее, чем просто цены как в 80-х гг. К сожалению. Потому что есть внешняя поддержка и другие ресурсы", — указывает Коваленко.

По его словам, помимо доходов от нефти, получаемых РФ, также следует уничтожить военный потенциал России и свергнуть режим Путина.

"Уже нужно полностью уничтожить впк рф и демонтировать режим путина, превратив его во второго сталина с критикой культа личности", — считает руководитель ЦПД.

Напомним, что Трамп призвал увеличить добычу нефти, как это делается в США. По его словам, падение цен на нефть из-за ее больших объемов на рынке "автоматически остановит войну России против Украины", Президент США заявил: "снизьте цены еще немного, и война закончится". Также ранее Трамп вводил пошлины против Индии из-за того, что страна покупает российскую нефть.

