В Украине отреагировали на план Трампа закончить войну

Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил, что одним из факторов давления на российского диктатора Владимира Путина может стать понижение мировых цен на нефть. По его словам, именно этот шаг приведет к окончанию войны в Украине. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что ситуация несколько сложнее.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Андрей Коваленко прокомментировал заявление Трампа, что падение цены на нефть сможет привести к окончанию войны в Украине.
По его словам, помимо доходов от нефти, получаемых РФ, также следует уничтожить военный потенциал России и свергнуть режим Путина.
Напомним, что Трамп призвал увеличить добычу нефти, как это делается в США. По его словам, падение цен на нефть из-за ее больших объемов на рынке "автоматически остановит войну России против Украины", Президент США заявил: "снизьте цены еще немного, и война закончится". Также ранее Трамп вводил пошлины против Индии из-за того, что страна покупает российскую нефть.
