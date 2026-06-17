Усик емоційно відреагував на російський удар по Києво-Печерській лаврі

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик відреагував на російську атаку на Києво-Печерській лаврі, яка сталася під час масованого обстрілу столиці. Спортсмен заявив, що удар по одній із головних православних святинь України є не лише атакою на архітектурну пам’ятку, а й спробою вдарити по духовних цінностях українців.

Усик прокоментував обстріл Лаври. Фото з відкритих джерел

У ніч на 15 червня російський безпілотник влучив в Успенський собор Києво-Печерської лаври. Внаслідок пожежі храм зазнав значних пошкоджень. За даними українських служб, вогнем було охоплено близько 800 квадратних метрів будівлі.

Усик у коментарі "24 Каналу" зізнався, що першою його реакцією на російський удар по Лаврі став біль.

"Біль, як, думаю, в кожного віруючого українця і в кожного православного християнина. Російська влада багато років казала, що Лавра для неї — святиня. Говорила про спільну віру, про духовність, про "братні народи". Але якщо місце для тебе святе – ти не запускаєш туди дрон", – сказав боксер.

Усик зазначив, що атака була спрямована не лише проти історичної споруди. На його думку, йдеться про спробу знищити важливий символ української духовності та історичної пам’яті. Спортсмен підкреслив, що як неодноразово відвідував Лавру для молитви. Він назвав її частиною української ідентичності та місцем, яке має особливе значення для мільйонів людей.

"Я православний християнин. Для мене Лавра — місце сили, місце куди я приходив помолитися. Частина української історії і віри, частина нашої землі", — додав Усик.

Масований обстріл Києва 15 червня став одним із найруйнівніших за останній час. Загалом по Україні того дня загинули щонайменше десять людей. Президент України Володимир Зеленський заявив, що після ліквідації наслідків атаки було встановлено: район Лаври та Мистецький Арсенал атакували два російські дрони. Водночас у Москві традиційно заперечили відповідальність за пошкодження святині, стверджуючи, що руйнування нібито спричинили українські сили ППО.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію світу на російський удар по Києво-Печерській лаврі.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський показав Трампу фото наслідків атаки Росії по Лаврі.