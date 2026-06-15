Зеленський розбив брехню Москви: якою зброєю Росія вдарила по Лаврі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пошкодження Києво-Печерської лаври під час масованої атаки на Київ у ніч на 15 червня стали наслідком цілеспрямованого удару російських безпілотників. Таким чином глава держави спростував версію Міністерства оборони РФ, яке намагалося перекласти відповідальність за удар по Успенському собору на українську систему протиповітряної оборони.

Лавру атакували російські дрони

Володимир Зеленський опублікував нову заяву щодо російської атаки по Києву. За його словами, після ліквідації пожеж на території Києво-Печерської лаври та Мистецького Арсеналу було встановлено, що саме два російські дрони атакували район, де розташовані ці культурні та духовні об’єкти столиці.

"Підтверджено, що два російські дрони цілеспрямовано атакували ту частину міста, де розташовані Лавра та Мистецький Арсенал", — повідомив президент.

Окремо президент подякував міжнародним партнерам за реакцію на обстріл та доручив Міністерству закордонних справ активізувати дипломатичну роботу.

"Важливо, що лідери країн, громадські лідери, міжнародні організації не мовчать. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар. Дякую всім, хто з Україною!", — додав президент.

За його словами, Україна очікує конкретних рішень щодо посилення захисту держави та збільшення міжнародного тиску на Росію.

Напередодні Міноборони РФ заявило, що пошкодження Києво-Печерської лаври нібито спричинила українська ракета системи Patriot. У Москві також стверджували, що російська армія нібито не завдає ударів по цивільній інфраструктурі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Франція порівняла російський удар по Києво-Печерській лаврі з бомбардуванням Нотр-Даму.

Також "Коментарі" писали про реакцію Китаю на російський удар по Києво-Печерській лаврі.