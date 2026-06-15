Зеленський розбив брехню Москви: якою зброєю Росія вдарила по Лаврі

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що пошкодження Києво-Печерської лаври під час масованої атаки на Київ у ніч на 15 червня стали наслідком цілеспрямованого удару російських безпілотників. Таким чином глава держави спростував версію Міністерства оборони РФ, яке намагалося перекласти відповідальність за удар по Успенському собору на українську систему протиповітряної оборони.
Лавру атакували російські дрони
Володимир Зеленський опублікував нову заяву щодо російської атаки по Києву. За його словами, після ліквідації пожеж на території Києво-Печерської лаври та Мистецького Арсеналу було встановлено, що саме два російські дрони атакували район, де розташовані ці культурні та духовні об’єкти столиці.
Окремо президент подякував міжнародним партнерам за реакцію на обстріл та доручив Міністерству закордонних справ активізувати дипломатичну роботу.
За його словами, Україна очікує конкретних рішень щодо посилення захисту держави та збільшення міжнародного тиску на Росію.
Напередодні Міноборони РФ заявило, що пошкодження Києво-Печерської лаври нібито спричинила українська ракета системи Patriot. У Москві також стверджували, що російська армія нібито не завдає ударів по цивільній інфраструктурі.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Франція порівняла російський удар по Києво-Печерській лаврі з бомбардуванням Нотр-Даму.
Також "Коментарі" писали про реакцію Китаю на російський удар по Києво-Печерській лаврі.