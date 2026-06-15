Зеленский разбил ложь Москвы: каким оружием Россия ударила по Лавре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что повреждения Киево-Печерской лавры во время массированной атаки на Киев в ночь на 15 июня явились следствием целенаправленного удара российских беспилотников. Таким образом, глава государства опроверг версию Министерства обороны РФ, которое пыталось переложить ответственность за удар по Успенскому собору на украинскую систему противовоздушной обороны.

Лавру атаковали российские дроны

Владимир Зеленский опубликовал новое заявление по поводу российской атаки по Киеву. По его словам, после ликвидации пожаров на территории Киево-Печерской лавры и Художественного Арсенала было установлено, что именно два российских дрона атаковали район, где расположены эти культурные и духовные объекты столицы.

"Подтверждено, что два российских дрона целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены Лавра и Художественный Арсенал", — сообщил президент.

Отдельно президент поблагодарил международных партнеров за реакцию на обстрел и поручил Министерству иностранных дел активизировать дипломатическую работу.

"Важно, что лидеры стран, общественные лидеры, международные организации не молчат. Нужен справедливый ответ на этот российский удар. Спасибо всем, кто с Украиной!", — добавил президент.

По его словам, Украина ожидает конкретных решений по усилению защиты государства и увеличению международного давления на Россию.

Накануне Минобороны РФ заявило, что повреждение Киево-Печерской лавры якобы нанесла украинская ракета системы Patriot. В Москве также утверждали, что российская армия якобы не наносит удары по гражданской инфраструктуре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция сравнила российский удар по Киево-Печерской лавре с бомбардировкой Нотр-Дама.

Также "Комментарии" писали о реакции Китая на российский удар по Киево-Печерской лавре.