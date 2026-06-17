Усик эмоционально отреагировал на российский удар по Киево-Печерской Лавре

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Slava Kot
Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик отреагировал на российскую атаку на Киево-Печерской лавре, произошедшую во время массированного обстрела столицы. Спортсмен заявил, что удар по одной из главных православных святынь Украины является не только атакой на архитектурный памятник, но и попыткой ударить по духовным ценностям украинцев.
Усик прокомментировал обстрел Лавры. Фото из открытых источников
В ночь на 15 июня российский беспилотник попал в Успенский собор Киево-Печерской Лавры. В результате пожара храм получил значительные повреждения. По данным украинских служб, огнем было охвачено около 800 квадратных метров постройки.
Усик в комментарии "24 Канала" признался, что первой его реакцией на российский удар по Лавре стала боль.
Усик отметил, что атака была направлена не только против исторического сооружения. По его мнению, речь идет о попытке уничтожить немаловажный символ украинской духовности и исторической памяти. Спортсмен подчеркнул, что неоднократно посещал Лавру для молитвы. Он назвал ее частью украинской идентичности и местом, которое имеет особое значение для миллионов людей.
Массированный обстрел Киева 15 июня стал одним из самых разрушительных за последнее время. В целом по Украине в тот день погибли по меньшей мере десять человек. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после ликвидации последствий атаки было установлено: район Лавры и Художественный Арсенал атаковали два российских дрона. В Москве традиционно отрицали ответственность за повреждение святыни, утверждая, что разрушение якобы повлекли за собой украинские силы ПВО.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мира на российский удар по Киево-Печерской лавре.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский показал Трампу фото последствий атаки России по Лавре.