Усик эмоционально отреагировал на российский удар по Киево-Печерской Лавре

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик отреагировал на российскую атаку на Киево-Печерской лавре, произошедшую во время массированного обстрела столицы. Спортсмен заявил, что удар по одной из главных православных святынь Украины является не только атакой на архитектурный памятник, но и попыткой ударить по духовным ценностям украинцев.

Усик прокомментировал обстрел Лавры. Фото из открытых источников

В ночь на 15 июня российский беспилотник попал в Успенский собор Киево-Печерской Лавры. В результате пожара храм получил значительные повреждения. По данным украинских служб, огнем было охвачено около 800 квадратных метров постройки.

Усик в комментарии "24 Канала" признался, что первой его реакцией на российский удар по Лавре стала боль.

"Боль, как, думаю, у каждого верующего украинца и у каждого православного христианина. Российские власти много лет говорили, что Лавра для нее — святыня. Говорила о общей вере, о духовности, о "братских народах". Но если место для тебя святое — ты не запускаешь туда дрон", — сказал боксер.

Усик отметил, что атака была направлена не только против исторического сооружения. По его мнению, речь идет о попытке уничтожить немаловажный символ украинской духовности и исторической памяти. Спортсмен подчеркнул, что неоднократно посещал Лавру для молитвы. Он назвал ее частью украинской идентичности и местом, которое имеет особое значение для миллионов людей.

"Я православный христианин. Для меня Лавра – место силы, место куда я приходил помолиться. Часть украинской истории и веры, часть нашей земли", – добавил Усик.

Массированный обстрел Киева 15 июня стал одним из самых разрушительных за последнее время. В целом по Украине в тот день погибли по меньшей мере десять человек. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после ликвидации последствий атаки было установлено: район Лавры и Художественный Арсенал атаковали два российских дрона. В Москве традиционно отрицали ответственность за повреждение святыни, утверждая, что разрушение якобы повлекли за собой украинские силы ПВО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мира на российский удар по Киево-Печерской лавре.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский показал Трампу фото последствий атаки России по Лавре.