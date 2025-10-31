“Україну залишають напризволяще”: чи допоможе Європа у 2026 році

У Верховній Раді заговорили про зменшення допомоги від європейських партнерів уже у 2025 році. До того ж у ЄС не вирішили питання із замороженими активами РФ. З'являються навіть загрозливі прогнози, що Україна може не отримати достатнє фінансування на наступний рік. Портал “Коментарі” дізнався в експертів, чи може Україна отримати необхідну фінансову допомогу від західних партнерів у 2026 році.

Допомога Україні. Фото портал "Коментарі"

Політичний експерт Світлана Кушнір зауважила, що Росія втягнула Україну, а від так і коаліцію Рамштайн у війну на виснаження. І тут, за словами експерта, важливе економічне виснаження.

“Україна довго намагалася отримати дозвіл на удари вглиб Росії. А після успішних атак до 20-25% нафтопереробних підприємств РФ або пошкоджені, або в стані ремонту. Це значно послаблює економічну стабільність та можливість російського бюджету фінансувати війну”, — пояснила співрозмовниця порталу “Коментарі”.

У цей час, за словами Кушнір, Україна розраховувала, що європейські партнери будуть надавати необхідну допомогу, а не думати, як замиритися з Росією. Однак вони цього не зробили.

“Так от для наших європейських партнерів у мене є погана новина. Якщо вони зараз не нададуть Україні допомогу, а отже надію на перемогу, бо ми віримо в перемогу, то програє не тільки Україна. Україна, можливо, і не програє, бо відстояла та зберегла свою державність. Ми залишаємося державою на геополітичній мапі світу. А от європейські партнери, європейські політичні еліти програють. Адже тоді у них запитають їхні виборці, що вони витрачали мільярди на підтримку України і запевняли, що Україна переможе. А перемогти їй не дали”, — зауважила експерт.

Україна, як пояснила Кушнір, сьогодні апелює до домовленостей, гарантій, підписаних договорів з європейськими державами, де було сказано, що на оборону та безпеку України, кожна з країн-підписантів надаватиме допомогу. І зараз Україні необхідна не якась допомога, а достатнє фінансування, що допоможе українській армії ослаблювати економічний потенціал Російської Федерації.

Політолог Володимир Цибулько пояснив, що ситуація не така вже й катастрофічна. За його словами, як мінімум 60% від необхідної допомоги вже підтверджено з різних джерел.

“Тобто “осушити” цей потік Європа не “осушить”. Просто шукають механізми, використання інших коштів або кредитні механізми. Це об'єктивно, тому що багато країн “вичерпалися". В основному зараз головні донори України — це північні країни. Відповідно і Німеччина, яка є дуже послідовною та відданою дружбі з Україною”, — зазначив співрозмовник “Коментарів”.

За словами експерта, є питання до уряду України, адже посадовці нічого не роблять, щоб змінити економічну політику.

“Без активізації внутрішніх джерел, на жаль, ми будемо дуже "провалюватись". Владі потрібно перестати бавитися у популізм. Треба гарантовано забезпечувати виплати військовим та видатки на військо. Все інше, на жаль, треба урізати, особливо, витрати на всякі перекладання асфальтів та тротуарної плитки”, — зауважив політолог.

