"Украину оставляют на произвол судьбы": поможет ли Европа в 2026 году

В Верховной Раде заговорили об уменьшении помощи европейских партнеров уже в 2025 году. К тому же, в ЕС не решили вопрос с замороженными активами РФ. Появляются даже угрожающие прогнозы, что Украина может не получить достаточное финансирование на следующий год. Портал "Комментарии" узнал у экспертов, может ли Украина получить необходимую финансовую помощь от западных партнеров в 2026 году.

Помощь Украине. Фото портал "Комментарии"

Политический эксперт Светлана Кушнир отметила, что Россия втянула Украину, а так и коалицию Рамштайн в войну на истощение. И здесь, по словам эксперта, важно экономическое истощение.

"Украина долго пыталась получить разрешение на удары вглубь России. А после успешных атак до 20-25% нефтеперерабатывающих предприятий РФ либо повреждены, либо в состоянии ремонта. Это значительно ослабляет экономическую стабильность и возможность российского бюджета финансировать войну", — пояснила собеседница портала "Комментарии".

В это же время, по словам Кушнир, Украина рассчитывала, что европейские партнеры будут оказывать необходимую помощь, а не думать, как примириться с Россией. Однако они этого не сделали.

"Так вот для наших европейских партнеров у меня есть плохая новость. Если они сейчас не окажут Украине помощь, а значит надежду на победу, потому что мы верим в победу, то проиграет не только Украина. Украина, возможно, и не проиграет, потому что отстояла и сохранила свою государственность. Мы остаемся государством на геополитической карте мира. А вот европейские партнеры, европейские политические элиты проиграют. Ведь тогда их спросят их избиратели, что они тратили миллиарды на поддержку Украины и уверяли, что Украина победит. А победить ей не дали”, — отметила эксперт.

Украина, как пояснила Кушнир, сегодня апеллирует к договоренностям, гарантиям, подписанным договорам с европейскими государствами, где было сказано, что на оборону и безопасность Украины каждая из стран-подписантов будет предоставлять помощь. И сейчас Украине необходима не какая-либо помощь, а достаточное финансирование, которое поможет украинской армии ослаблять экономический потенциал Российской Федерации.

Политолог Владимир Цыбулько объяснил, что ситуация не такая уж катастрофическая. По его словам, как минимум 60% от необходимой помощи уже подтверждено из разных источников.

"То есть "осушить" этот поток Европа не "осушит". Просто ищут механизмы, использование других средств или кредитные механизмы. Это объективно, потому что многие страны "иссякли". В основном сейчас главные доноры Украины – это северные страны. Соответственно и Германия, которая очень последовательна и предана дружбе с Украиной”, — отметил собеседник “Комментариев”.

По словам эксперта, есть вопросы к правительству Украины, ведь чиновники ничего не делают, чтобы изменить экономическую политику.

"Без активизации внутренних источников, к сожалению, мы будем очень "проваливаться". Властям нужно перестать играть в популизм. Надо гарантированно обеспечивать выплаты военным и расходы на войско. Все остальное, к сожалению, надо урезать, особенно, расходы на всякие перекладки асфальтов и тротуарной плитки", — отметил политолог.

