Міжнародної допомоги вистачить до лютого: на що може розраховувати Україна у 2026 році

Кречмаровская Наталия
Наступний рік прогнозують катастрофічним для України. Головне питання у наданні допомоги країнами ЄС. А тут виникають питання та можуть бути неприємні сюрпризи.
Допомога. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат України Ярослав Железняк проаналізував статі видання the Economist та зробив невтішний висновок.
Добра новина: у Європи є реальний шанс виграти не тільки війну, а й фінансову дуель у Путіна. А проблема в тому, що ЄС просто не може домовитися. Бельгія проти конфіскації 163 млрд дол. заморожених активів РФ, Франція не хоче платити за американську зброю, а північ боїться втрати “бюджетної дисципліни”.
Також він вказав ще на одну проблему, яка згадується у статті — ризики корупції.
Тобто, згідно the Economist, як зазначив Железняк, ситуація у нас наступна:
міжнародної допомоги у нас до лютого;
поки взагалі є дилема чи дадуть додатково гроші, чи ні європейці. На інших навіть не розраховуємо майже;
якщо дадуть (я поки в це вірю), то не факт що взагалі щось буде на закриття бюджетної діри;
на наш ВПК теж бояться давати, так як є свій і є ризик корупції.
