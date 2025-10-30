Міжнародної допомоги вистачить до лютого: на що може розраховувати Україна у 2026 році

Наступний рік прогнозують катастрофічним для України. Головне питання у наданні допомоги країнами ЄС. А тут виникають питання та можуть бути неприємні сюрпризи.

Допомога. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Ярослав Железняк проаналізував статі видання the Economist та зробив невтішний висновок.

“Ну так собі стаття на головній сторінці the Economist цього тижня (йдеться по статтю Чому фінансування України – це величезна можливість для Європи, — ред.) З одного боку звичайно заклик добрий, але ….самі зараз зрозумієте: “Україна може збанкрутувати до лютого”, - написав депутат.

Добра новина: у Європи є реальний шанс виграти не тільки війну, а й фінансову дуель у Путіна. А проблема в тому, що ЄС просто не може домовитися. Бельгія проти конфіскації 163 млрд дол. заморожених активів РФ, Франція не хоче платити за американську зброю, а північ боїться втрати “бюджетної дисципліни”.

“Там є ще друга стаття, на цю ж тему, але трохи детальніше. Просто ще раз підкреслюється, що поки у нас проблема не тільки з тим чи взагалі отримаємо ми кредит 140 млрд євро (під російські активи), а і куди їх можна буде витрачати: Бельгія блокує репараційну позику через страх залишитися "поручителем". Німеччина хоче, щоб кошти йшли лише на військову допомогу. Франція боїться, що частина грошей знову підуть в США, замість підтримки власної оборонки”, — зазначив політик.

Також він вказав ще на одну проблему, яка згадується у статті — ризики корупції.

“Посадовці стверджують, що українська оборонна промисловість є ефективною та може виробляти новаторські технології безпілотників у великих масштабах. Але питання корупції залишаються”, — пише видання.

Тобто, згідно the Economist, як зазначив Железняк, ситуація у нас наступна:

міжнародної допомоги у нас до лютого;

поки взагалі є дилема чи дадуть додатково гроші, чи ні європейці. На інших навіть не розраховуємо майже;

якщо дадуть (я поки в це вірю), то не факт що взагалі щось буде на закриття бюджетної діри;

на наш ВПК теж бояться давати, так як є свій і є ризик корупції.

“Але…в цей самий момент… Уряд продовжує підтримку “креативних ФОПів”, збільшує гранти на бізнес, оголошує медичні чекапи та іншу роздачу слонів”, — резюмував політик.

