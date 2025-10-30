“Україні допомагати марно”: чи стане зима 2026 року періодом агонії

В інформаційному просторі шириться чимало загрозливих заяв та відверто катастрофічних сценаріїв для України. Приміром, прем'єр Угорщини Віктор Орбан збирає антиукраїнську коаліцію, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявляє про припинення допомоги Україні. Російський лідер Володимир Путін заявляє про нові суперракети.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що до цього додають і наші “зрадофіли”. Мовляв, ЗСУ скрізь в оточенні, чинити опір російській армії марно.

“Підсумковий висновок – допомагати Україні марно. Вона вже програла і зима 2026 року — це просто період агонії. Наступний етап – заголовки у стилі “Захід згортає допомогу Україні”. Ну щоб і в нас опустилися руки”, — зазначив військовий.

Сазонов запевнив, що насправді ніхто нікого не кинув. Ключові гравці в ЄС, за його словами, оплачують військову допомогу Україні через механізми НАТО, економічна підтримка йде прямо, США із задоволенням все це продають. Ресурсів, за його словами, достатньо.

“Істерика Москви з цього приводу мені зрозуміла. Як і активізація російських політичних консервів у ЄС. І проплачене просування російських тез у ЄС, США та у нас за допомогою ЗМІ, блогів та різних активістів не викликає нерозуміння. Нічого особистого, у людей бізнес. Мені наші всепропальники, істерички та деякі політики незрозумілі. Воюючи всіма силами та засобами із Зеленським, з Єрмаком, із Сибігою, із Сирським – ви легко та невимушено виходите з футбольного поля української політики. Воно надто маленьке зараз. Один необережний рух язиком і ти в геополітиці. І вже допомагаєш Кремлю. А якщо він виграє – серед нас тих, хто переміг, не буде…”, — зазначив військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про найбільшу помилку України щодо окупованих територій.



