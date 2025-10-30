Україна втрачає останні можливості: військові вказали на найбільшу проблему

Росія почала окупацію українських територій у 2014 році. Відтоді у Криму, у частині тимчасово окупованої Луганської та Донецької областей виросло покоління, на свідомість якого значно вплинула Росія.

Війна РФ проти України. Фото портал "Коментарі"

Підполковник ЗСУ, Третій армійський корпус Максим Жорін розповів про проблеми, які постануть перед Україною після деокупації територій. Військовий навів приклад Луганську, де з українських дітей там виховали вже ціле покоління, яке у 21 столітті “любить комсомол, совєти і, найстрашніше — свідомо воює проти українців”.

“Найбільша проблема окупованих територій в тому, наскільки сильно Росія вплинула на мізки людей там. Окупанти провели величезну роботу, а ми своєю чергою не спромоглись протиставити цій ідеологічній, інформаційній машині нічого толкового”, — пояснив військовий.

За його словами, рано чи пізно Україна поверне контроль над окупованими територіями.

“Але з кожним днем ми втрачаємо останні можливості ментально повернути людей, які там живуть”, — підсумував Жорін.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Росії не тільки переводять економіку на воєнні рейки, а й займаються мілітаризацією дітей. Українські військові переконані, що таку практику потрібно запроваджувати і в Україні.

Підполковник ЗСУ, Третій армійський корпус Максим Жорін порадив українцям перестати боятись слова “мілітаризація”. За словами військового, це єдиний вихід для України. Мілітаризація молоді та суспільства — не “поганий приклад ворога”, а єдиний план дій для України, зазначив Жорін. При цьому він пояснив, що у Росії знають мету — війна проти України на повне знищення. І вони, за словами військового, до цієї мети рухаються.