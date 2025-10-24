Ворог значно просунувся вперед: військові назвали єдиний вихід для України

У Росії не тільки переводять економіку на воєнні рейки, а й займаються мілітаризацією дітей. Українські військові переконані, що таку практику потрібно запроваджувати і в Україні.

Військові. Ілюстративне фото

Підполковник ЗСУ, Третій армійський корпус Максим Жорін порадив українцям перестати боятись слова “мілітаризація”. за його словами, це єдиний вихід для України.

“Мені сумно дивитись, як ворог у питанні підготовки молоді пішов мінімум років на 10 вперед. З їхньої сторони — це не якесь “тимчасове загострення”, це системна, продумана на багато років вперед політика. Яка впроваджується тотально усюди шаленими темпами, без саботажа чиновників, без п***жа ліваків, без заперечень. Бо вони свою мету знають — війна проти України на повне знищення — і вони до цієї мети рухаються”, — пояснив військовий.

За його словами, мілітаризація молоді та суспільства — не “поганий приклад ворога”, а єдиний план дій для України.

“Поки частина українців з розумним виглядом видає дебільні меседжі про те, що ми НЕ будемо займатись мілітаризацією дітей, бо так робить ворог — шанси отримати таку ж війну у цих дітей лише збільшуються”, — переконаний військовий.

Жорін наголосив, що сьогодні “від нас залежить не відповідь на питання “чи будуть наступні покоління воювати”, а в якій готовності ми підійдемо до наступного етапу війни з Росією”.

Військовий підсумував, що можна хоч голову розбити собі, ховаючись від реальності, однак вона не стане від цього іншою.

