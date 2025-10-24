logo_ukra

BTC/USD

110926

ETH/USD

3939.59

USD/UAH

42

EUR/UAH

48.77

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Ворог значно просунувся вперед: військові назвали єдиний вихід для України
commentss НОВИНИ Всі новини

Ворог значно просунувся вперед: військові назвали єдиний вихід для України

Підполковник ЗСУ Максим Жорін пояснив, чому мілітаризації - єдиний шанс України

24 жовтня 2025, 23:39
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Росії не тільки переводять економіку на воєнні рейки, а й займаються мілітаризацією дітей. Українські військові переконані, що таку практику потрібно запроваджувати і в Україні. 

Ворог значно просунувся вперед: військові назвали єдиний вихід для України

Військові. Ілюстративне фото

Підполковник ЗСУ, Третій армійський корпус Максим Жорін порадив українцям перестати боятись слова “мілітаризація”. за його словами, це єдиний вихід для України.

“Мені сумно дивитись, як ворог у питанні підготовки молоді пішов мінімум років на 10 вперед. З їхньої сторони — це не якесь “тимчасове загострення”, це системна, продумана на багато років вперед політика. Яка впроваджується тотально усюди шаленими темпами, без саботажа чиновників, без п***жа ліваків, без заперечень. Бо вони свою мету знають — війна проти України на повне знищення — і вони до цієї мети рухаються”, — пояснив військовий. 

За його словами, мілітаризація молоді та суспільства — не “поганий приклад ворога”, а єдиний план дій для України.

“Поки частина українців з розумним виглядом видає дебільні меседжі про те, що ми НЕ будемо займатись мілітаризацією дітей, бо так робить ворог — шанси отримати таку ж війну у цих дітей лише збільшуються”, — переконаний військовий.

Жорін наголосив, що сьогодні “від нас залежить не відповідь на питання “чи будуть наступні покоління воювати”, а в якій готовності ми підійдемо до наступного етапу війни з Росією”.

Військовий підсумував, що можна хоч голову розбити собі, ховаючись від реальності, однак вона не стане від цього іншою. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що хто автоматично отримає відстрочку від мобілізації з 1 листопада. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/MaksymZhorin/5881
Теги:

Новини

Всі новини