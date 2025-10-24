Ворог значно просунувся вперед: військові назвали єдиний вихід для України

Рубрики
У Росії не тільки переводять економіку на воєнні рейки, а й займаються мілітаризацією дітей. Українські військові переконані, що таку практику потрібно запроваджувати і в Україні.
Військові. Ілюстративне фото
Підполковник ЗСУ, Третій армійський корпус Максим Жорін порадив українцям перестати боятись слова “мілітаризація”. за його словами, це єдиний вихід для України.
За його словами, мілітаризація молоді та суспільства — не “поганий приклад ворога”, а єдиний план дій для України.
Жорін наголосив, що сьогодні “від нас залежить не відповідь на питання “чи будуть наступні покоління воювати”, а в якій готовності ми підійдемо до наступного етапу війни з Росією”.
Військовий підсумував, що можна хоч голову розбити собі, ховаючись від реальності, однак вона не стане від цього іншою.
