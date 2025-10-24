Враг значительно продвинулся вперед: военные назвали единственный выход для Украины

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В России не только переводят экономику на военные рельсы, но и занимаются милитаризацией детей. Украинские военные убеждены, что такую практику следует внедрять и в Украине.
Военные. Иллюстративное фото
Подполковник ВСУ, Третий армейский корпус Максим Жорин посоветовал украинцам перестать бояться слова милитаризация. По его словам, это единственный выход для Украины.
По его словам, милитаризация молодежи и общества – не "плохой пример врага", а единственный план действий для Украины.
Жорин подчеркнул, что сегодня "от нас зависит не ответ на вопрос "будут ли последующие поколения воевать", а в какой готовности мы подойдем к следующему этапу войны с Россией".
Военный подытожил, что можно хоть голову разбить себе, скрываясь от реальности, но она не станет от этого другой.
