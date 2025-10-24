logo

BTC/USD

110926

ETH/USD

3939.59

USD/UAH

42

EUR/UAH

48.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Враг значительно продвинулся вперед: военные назвали единственный выход для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Враг значительно продвинулся вперед: военные назвали единственный выход для Украины

Подполковник ВСУ Максим Жорин объяснил, почему милитаризации – единственный шанс Украины

24 октября 2025, 23:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В России не только переводят экономику на военные рельсы, но и занимаются милитаризацией детей. Украинские военные убеждены, что такую практику следует внедрять и в Украине.

Враг значительно продвинулся вперед: военные назвали единственный выход для Украины

Военные. Иллюстративное фото

Подполковник ВСУ, Третий армейский корпус Максим Жорин посоветовал украинцам перестать бояться слова милитаризация. По его словам, это единственный выход для Украины.

"Мне грустно смотреть, как враг в вопросе подготовки молодежи пошел минимум лет на 10 вперед. С их стороны — это не какое-то "временное обострение", это системная, продуманная на много лет вперед политика. Которая внедряется тотально повсюду безумными темпами, без саботажа чиновников, без п***жа леваков, без возражений. Потому что они свою цель знают – война против Украины на полное уничтожение – и они к этой цели двигаются”, — объяснил военный.

По его словам, милитаризация молодежи и общества – не "плохой пример врага", а единственный план действий для Украины.

"Пока часть украинцев с умным видом выдает дебильные месседжи о том, что мы не будем заниматься милитаризацией детей, потому что так делает враг — шансы получить такую же войну у этих детей только увеличиваются", — убежден военный.

Жорин подчеркнул, что сегодня "от нас зависит не ответ на вопрос "будут ли последующие поколения воевать", а в какой готовности мы подойдем к следующему этапу войны с Россией".

Военный подытожил, что можно хоть голову разбить себе, скрываясь от реальности, но она не станет от этого другой.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что кто-то автоматически получит отсрочку от мобилизации с 1 ноября.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5881
Теги:

Новости

Все новости