Враг значительно продвинулся вперед: военные назвали единственный выход для Украины

В России не только переводят экономику на военные рельсы, но и занимаются милитаризацией детей. Украинские военные убеждены, что такую практику следует внедрять и в Украине.

Военные. Иллюстративное фото

Подполковник ВСУ, Третий армейский корпус Максим Жорин посоветовал украинцам перестать бояться слова милитаризация. По его словам, это единственный выход для Украины.

"Мне грустно смотреть, как враг в вопросе подготовки молодежи пошел минимум лет на 10 вперед. С их стороны — это не какое-то "временное обострение", это системная, продуманная на много лет вперед политика. Которая внедряется тотально повсюду безумными темпами, без саботажа чиновников, без п***жа леваков, без возражений. Потому что они свою цель знают – война против Украины на полное уничтожение – и они к этой цели двигаются”, — объяснил военный.

По его словам, милитаризация молодежи и общества – не "плохой пример врага", а единственный план действий для Украины.

"Пока часть украинцев с умным видом выдает дебильные месседжи о том, что мы не будем заниматься милитаризацией детей, потому что так делает враг — шансы получить такую же войну у этих детей только увеличиваются", — убежден военный.

Жорин подчеркнул, что сегодня "от нас зависит не ответ на вопрос "будут ли последующие поколения воевать", а в какой готовности мы подойдем к следующему этапу войны с Россией".

Военный подытожил, что можно хоть голову разбить себе, скрываясь от реальности, но она не станет от этого другой.

