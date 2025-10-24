Відстрочку від мобілізації автоматично отримають понад 600 тис. осіб: що зміниться з 1 листопада

В Україні змінили порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. У Міністерстві оборони України пояснили, що продовжують цифровізувати процес, щоб зробити його максимально прозорим та зняти зайве навантаження з ТЦК та СП, щоб вони могли зосередитись на завданнях мобілізації.

Мобілізація. Ілюстративне фото

“Більшість відстрочок тепер можна оформити в Резерв+ або ж звернутися до ЦНАПів. Відповідні зміни до нормативно-правових актів вніс Уряд України за поданням Міністерства оборони”, — пояснили в міністерстві.

Новий порядок оформлення та продовження відстрочок запрацює з 1 листопада 2025 року та передбачає:

- відстрочки, підстави для яких відображені у державних реєстрах, будуть продовжені автоматично. Понад 600 тисяч відстрочок продовжаться без додаткових дій громадян і черг в ТЦК,

- найбільш поширені типи відстрочок можна оформити онлайн через додаток Резерв+. Це вже 9 типів, у листопаді додадуться ще два,

- для решти категорій та тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи, оформлення відстрочок доступне в ЦНАП,

- паперові довідки про відстрочку з мокрою печаткою замінюють на електронний документ в Резерв+ або його роздруковану копію.

У Міноборони запевнили, що держава впроваджує та масштабує сервіси, які мінімізують бюрократію, заощаджують час та зусилля, впорядковують процеси, роблять їх результативними та ефективними.

