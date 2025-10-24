Отсрочку от мобилизации автоматически получат более 600 тыс. человек: что изменится с 1 ноября

В Украине изменили порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации. В Министерстве обороны Украины объяснили, что продолжают цифровизировать процесс, чтобы сделать его максимально прозрачным и снять излишнюю нагрузку с ТЦК и СП, чтобы они могли сосредоточиться на задачах мобилизации.

Мобилизация. Иллюстративное фото

"Большинство отсрочек теперь можно оформить в Резерв+ или же обратиться в ЦНАПы. Соответствующие изменения в нормативно-правовые акты внесло Правительство Украины по представлению Министерства обороны", — пояснили в министерстве.

Новый порядок оформления и продления отсрочек заработает с 1 ноября 2025 года и предусматривает:

- отсрочки, основания для которых отражены в государственных реестрах, будут продолжены автоматически. Более 600 тысяч отсрочек продолжатся без дополнительных действий граждан и очередей в ТЦК,

- наиболее распространенные типы отсрочек можно оформить онлайн через приложение Резерв+. Это уже 9 типов, в ноябре прибавятся еще два,

- для остальных категорий и тех, кто не пользуется смартфоном или имеет бумажные документы, оформление отсрочек доступно в ЦНАП,

- бумажные справки об отсрочке с мокрой печатью заменяют электронным документом в Резерв+ или его распечатанную копию.

В Минобороны заверили, что государство внедряет и масштабирует сервисы, которые минимизируют бюрократию, экономят время и усилия, упорядочивают процессы, делают их результативными и эффективными.

