“У жовтні 2025 року завершиться воєнний стан та мобілізація”: що не так із сенсаційною новиною

Верховна Рада України днями вчергове продовжила дію воєнного стану та загальну мобілізацію через повномасштабну російську агресію. Однак у деяких групах соціальної мережі Facebook поширюють “сенсаційну” новину — нібито “у Верховній Раді попередили, що у жовтні 2025 року завершиться воєнний стан та мобілізація”. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки попередили, що це неправдива інформація.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

“Насправді: це маніпулятивний клікбейт, адже у публікації, на яку посилаються у дописах, немає жодної інформації про скасування воєнного стану. Заголовок, який вводить в оману, створили лише для того, щоб викликати емоційну реакцію й змусити користувачів перейти за посиланням, збільшуючи відвідуваність сайту”, — зазначили у Центрі.

Аналітики Центру пояснили, що насправді 20 жовтня 2025 року президент Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. 21 жовтня парламент підтримав це рішення.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народна депутатка Ірина Геращенко напередодні голосування за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації обурилась, що нардепи нічого не знають про хід переговорного процесу щодо встановлення миру в Україні.

Нардепка Геращенко закликала провести зустріч керівників фракцій з учасниками переговорної групи, а також з міністром оборони, на якій обговорити проблеми мобілізації, поваги до прав людини, забезпечення ЗСУ, хід мирного процесу. За її словами, це ненормально, коли парламент залишається повністю вилученим з нього.



