"В октябре 2025 года завершится военное положение и мобилизация": что не так с сенсационной новостью

Верховная Рада Украины на днях в очередной раз продлила действие военного положения и всеобщую мобилизацию из-за полномасштабной российской агрессии. Однако в некоторых группах социальной сети Facebook распространяют "сенсационную" новость — якобы "в Верховной Раде предупредили, что в октябре 2025 завершится военное положение и мобилизация". В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности предупредили, что это ложная информация.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

"На самом деле: это манипулятивный кликбейт, ведь у публикации, на которую ссылаются в сообщениях, нет никакой информации об отмене военного положения. Заголовок, который вводит в заблуждение, создали лишь для того, чтобы вызвать эмоциональную реакцию и заставить пользователей перейти по ссылке, увеличивая посещаемость сайта", — отметили в Центре.

Аналитики Центра объяснили, что на самом деле 20 октября 2025 года президент Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. 21 октября парламент поддержал это решение.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народная депутат Ирина Геращенко накануне голосования за продолжение действия военного положения и общей мобилизации возмутилась, что нардепы ничего не знают о ходе переговорного процесса по установлению мира в Украине.

Нардепка Геращенко призвала провести встречу руководителей фракций с участниками переговорной группы, а также с министром обороны, на которой обсудить проблемы мобилизации, уважения прав человека, обеспечения ВСУ, ход мирного процесса. По ее словам, это ненормально, когда парламент остается полностью извлеченным из него.



