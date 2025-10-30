Украина теряет последние возможности: военные указали на самую большую проблему

Рубрики
Россия начала оккупацию украинских территорий в 2014 году. С тех пор в Крыму, в части временно оккупированной Луганской и Донецкой областей, выросло поколение, на сознание которого значительно повлияла Россия.
Война РФ против Украины. Фото портал "Комментарии"
Подполковник ВСУ, Третий армейский корпус Максим Жорин рассказал о проблемах, с которыми столкнется Украина после деоккупации территорий. Военный привел пример Луганска, где из детей там воспитали уже целое поколение, которое в 21 веке "любит комсомол, советы и, самое страшное — сознательно воюет против украинцев".
По его словам, рано или поздно Украина вернет контроль над оккупированными территориями.
в России не только переводят экономику на военные рельсы, но и занимаются милитаризацией детей. Украинские военные убеждены, что такую практику следует внедрять и в Украине.
Подполковник ВСУ, Третий армейский корпус Максим Жорин посоветовал украинцам перестать бояться слова милитаризация. По словам военного, это единственный выход для Украины. Милитаризация молодежи и общества – не "плохой пример врага", а единственный план действий для Украины, отметил Жорин. При этом он пояснил, что в России знают цель – война против Украины на полное уничтожение. И они, по словам военного, к этой цели двигаются.