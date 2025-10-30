Украина теряет последние возможности: военные указали на самую большую проблему

Россия начала оккупацию украинских территорий в 2014 году. С тех пор в Крыму, в части временно оккупированной Луганской и Донецкой областей, выросло поколение, на сознание которого значительно повлияла Россия.

Война РФ против Украины. Фото портал "Комментарии"

Подполковник ВСУ, Третий армейский корпус Максим Жорин рассказал о проблемах, с которыми столкнется Украина после деоккупации территорий. Военный привел пример Луганска, где из детей там воспитали уже целое поколение, которое в 21 веке "любит комсомол, советы и, самое страшное — сознательно воюет против украинцев".

"Наибольшая проблема оккупированных территорий в том, насколько сильно Россия повлияла на мозги людей там. Оккупанты провели огромную работу, а мы в свою очередь не смогли противопоставить этой идеологической, информационной машине ничего толкового", — пояснил военный.

По его словам, рано или поздно Украина вернет контроль над оккупированными территориями.

"Но с каждым днем мы теряем последние возможности ментально вернуть живущих там людей", — подытожил Жорин.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России не только переводят экономику на военные рельсы, но и занимаются милитаризацией детей. Украинские военные убеждены, что такую практику следует внедрять и в Украине.

Подполковник ВСУ, Третий армейский корпус Максим Жорин посоветовал украинцам перестать бояться слова милитаризация. По словам военного, это единственный выход для Украины. Милитаризация молодежи и общества – не "плохой пример врага", а единственный план действий для Украины, отметил Жорин. При этом он пояснил, что в России знают цель – война против Украины на полное уничтожение. И они, по словам военного, к этой цели двигаются.