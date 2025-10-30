"Украине помогать бесполезно": станет ли зима 2026 года периодом агонии

В информационном пространстве распространяется немало угрожающих заявлений и откровенно катастрофических сценариев для Украины. К примеру, премьер Венгрии Виктор Орбан собирает антиукраинскую коалицию, премьер Словакии Роберт Фицо заявляет о прекращении помощи Украине. Российский лидер Владимир Путин заявляет о новых суперракетах.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что к этому добавляют и наши "зрадофилы". Мол, ВСУ везде в окружении, сопротивляться российской армии бесполезно.

"Итоговый вывод — помогать Украине бесполезно. Она уже проиграла и зима 2026 года — это просто период агонии. Следующий этап — заголовки в стиле "Запад сворачивает помощь Украине". Ну, чтобы и у нас опустились руки", — отметил военный.

Сазонов заверил, что на самом деле никто никого не бросил. Ключевые игроки в ЕС, по его словам, оплачивают военную помощь Украине через механизмы НАТО, экономическая поддержка идет прямо, США с удовольствием все это продают. Ресурсов, по его словам, достаточно.

"Истерика Москвы по этому поводу мне поняла. Как и активизация российских политических консервов в ЕС. И проплаченное продвижение российских тезисов в ЕС, США и у нас с помощью СМИ, блогов и различных активистов не вызывает непонимания. Ничего личного, у людей бизнес. Мне наши всепропальщики, истерички и некоторые политики непонятны. Воюя всеми силами и средствами с Зеленским, Ермаком, Сибигой, Сырским – вы легко и непринужденно выходите из футбольного поля украинской политики. Оно слишком маленькое сейчас. Одно неосторожное движение языком и ты в геополитике. И уже помогаешь Кремлю. А если он выиграет – среди нас победивших не будет…”, — отметил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал о самой большой ошибке Украины относительно оккупированных территорий.



