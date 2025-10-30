logo

Международной помощи хватит до февраля: на что может рассчитывать Украина в 2026 году
НОВОСТИ

Международной помощи хватит до февраля: на что может рассчитывать Украина в 2026 году

Народный депутат Ярослав Железняк о прогнозе Украины на 2026 год

30 октября 2025, 22:59
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Следующий год прогнозируют катастрофическим для Украины. Главный вопрос в оказании помощи странами ЕС. Здесь возникают вопросы и могут быть неприятные сюрпризы.

Международной помощи хватит до февраля: на что может рассчитывать Украина в 2026 году

Помощь. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Ярослав Железняк проанализировал статьи издания the Economist и сделал неутешительный вывод.

"Ну так себе статья на главной странице the Economist на этой неделе (речь идет по статье Почему финансирование Украины — это огромная возможность для Европы, — ред.) С одной стороны, конечно, призыв хороший, но... сами сейчас поймете: "Украина может обанкротиться до февраля", — написал депутат.

Хорошая новость: у Европы есть реальный шанс выиграть не только войну, но и финансовую дуэль у Путина. А проблема в том, что ЕС просто не может договориться. Бельгия против конфискации 163 млрд долл. замороженных активов РФ, Франция не хочет платить за американское оружие, а север боится потери "бюджетной дисциплины".

"Там есть еще вторая статья, на эту же тему, но немного подробнее. Просто еще раз подчеркивается, что пока у нас проблема не только с тем вообще получим ли мы кредит 140 млрд евро (под российские активы), но и куда их можно будет тратить: Бельгия блокирует репарационную ссуду из-за страха остаться "поручителем". Германия хочет, чтобы средства шли только на военную помощь. Франция боится, что часть денег снова пойдут в США вместо поддержки собственной оборонки”, — отметил политик.

Также он указал еще на одну проблему, которая упоминается в статье – риски коррупции.

"Должностные лица утверждают, что украинская оборонная промышленность эффективна и может производить новаторские технологии беспилотников в больших масштабах. Но вопросы коррупции остаются", — пишет издание.

То есть, согласно the Economist, как отметил Железняк, ситуация у нас следующая:

  • международной помощи у нас до февраля;

  • пока вообще есть дилемма дадут ли дополнительно деньги, или нет европейцы. На других даже не рассчитываем почти;

  • если дадут (я пока в это верю), то не факт что вообще что-нибудь будет на закрытие бюджетной дыры;

  • на наш ВПК тоже боятся давать, потому что есть свой и есть риск коррупции.

"Но... в этот же момент... Правительство продолжает поддержку "креативных ФЛП", увеличивает гранты на бизнес, объявляет медицинские чекапы и другую раздачу слонов", — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, станет ли зима 2026 года периодом агонии для Украины.



Источник: https://t.me/yzheleznyak/14709
