Международной помощи хватит до февраля: на что может рассчитывать Украина в 2026 году

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Следующий год прогнозируют катастрофическим для Украины. Главный вопрос в оказании помощи странами ЕС. Здесь возникают вопросы и могут быть неприятные сюрпризы.
Помощь. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Ярослав Железняк проанализировал статьи издания the Economist и сделал неутешительный вывод.
Хорошая новость: у Европы есть реальный шанс выиграть не только войну, но и финансовую дуэль у Путина. А проблема в том, что ЕС просто не может договориться. Бельгия против конфискации 163 млрд долл. замороженных активов РФ, Франция не хочет платить за американское оружие, а север боится потери "бюджетной дисциплины".
Также он указал еще на одну проблему, которая упоминается в статье – риски коррупции.
То есть, согласно the Economist, как отметил Железняк, ситуация у нас следующая:
международной помощи у нас до февраля;
пока вообще есть дилемма дадут ли дополнительно деньги, или нет европейцы. На других даже не рассчитываем почти;
если дадут (я пока в это верю), то не факт что вообще что-нибудь будет на закрытие бюджетной дыры;
на наш ВПК тоже боятся давать, потому что есть свой и есть риск коррупции.
Напомним: портал "Комментарии" писал, станет ли зима 2026 года периодом агонии для Украины.