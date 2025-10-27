У Раді хапаються за голову: на скільки знизилась допомога партнерів у 2025 році

Україна розраховує на допомогу західних партнерів у війні, однак вона поступово зменшується.

Україна-ЄС. Фото з відкритих джерел

Народний депутат України Руслан Горбенко розповів, що потрібно готуватись до війни ще як мінімум на рік, а можливо й довше. За його словами, уже важливо розвивати напрямок НРК, тому що для кожного піхотинця повинен бути НРК. Тоді сам піхотинець і два дронаря будуть максимально захищені на фронті, пише видання “Новини. лайв”.

За його словами, допомога партнерів для України цьогоріч знизилась на 45%.

“І це дуже відверто, знаєте, іспанський сором за наших партнерів. Тому що вони розповідають, ви там тримайтеся, а що стосується допомоги, вона йде з затримкою або в менших об'ємах. І, в принципі, дуже важливо, щоб вони мали політичну волю щодо тих коштів, які заморожені в Euroclear. І уряд Бельгії прийняв нарешті таке рішення”, — зазначив він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у мережі інтернет шириться інформація про нову дату ймовірного завершення війни в України. Головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький зазначив, що війна закінчиться до 15 січня 2026 року.

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов оцінив новий прогноз з погляду ситуації на фронті та в економіці. За його словами, прогноз справді реальний. За станом ресурсів на Росію чекає криза — уже незабаром. Взимку, за словами військового, вже буде помітно. І логічно спробувати зупинити самогубну кампанію проти України до того, як усе почне руйнуватися. Тобто до Нового року. Можна, звичайно, вводити воєнний стан, карткову систему та закручувати гайки. Але це так собі сценарій. Внутрішня напруга тільки зросте.



