Война с Россией В Раде хватаются за голову: на сколько снизилась помощь партнеров в 2025 году
НОВОСТИ

В Раде хватаются за голову: на сколько снизилась помощь партнеров в 2025 году

Народный депутат Горбенко рассказал, на сколько уменьшилась помощь в 2025 году

27 октября 2025, 23:06
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Украина рассчитывает на помощь западных партнеров в войне, однако она постепенно уменьшается.

В Раде хватаются за голову: на сколько снизилась помощь партнеров в 2025 году

Украина-ЕС. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Руслан Горбенко рассказал, что нужно готовиться к войне еще как минимум на год, а возможно и дольше. По его словам, уже важно развивать направление НРК, потому что для каждого пехотинца должно быть НРК. Тогда сам пехотинец и два дронаря будут максимально защищены на фронте, пишет издание "Новости. лайв".

По его словам, помощь партнеров для Украины в этом году снизилась на 45%.

"И это очень откровенно, знаете, испанский стыд за наших партнеров. Потому что они рассказывают, вы там держитесь, а что касается помощи, она идет с задержкой или в меньших объемах. И, в принципе, очень важно, чтобы они имели политическую волю по поводу тех средств, которые заморожены в Euroclear. И правительство Бельгии приняло наконец такое решение”, — отметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в сети интернет распространяется информация о новой дате вероятного завершения войны в Украине. Главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий отметил, что война закончится до 15 января 2026 года.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов оценил новый прогноз с точки зрения ситуации на фронте и экономике. По его словам, прогноз действительно реален. По состоянию ресурсов Россию ждет кризис – уже вскоре. Зимой, по словам военного, уже будет заметно. И логично попытаться остановить самоубийственную кампанию против Украины до того, как все начнет рушиться. То есть до Нового года. Можно, конечно, вводить военное положение, карточную систему и закручивать гайки. Но это некий сценарий. Внутреннее напряжение только возрастет.




Источник: https://t.me/novynylive/172547
