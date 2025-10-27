Нова дата завершення війни в Україні: що насправді стримує Путіна від угоди

В мережі інтернет шириться інформація про нову дату ймовірного завершення війни в України. Головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький зазначив, що війна закінчиться до 15 січня 2026 року.

Війна в Україні.

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов оцінив новий прогноз з погляду ситуації на фронті та в економіці.

“Прогноз справді реальний. Я не раз писав, що за станом ресурсів на Росію чекає криза. Незабаром. Взимку вже буде помітно. І логічно спробувати зупинити самогубну кампанію проти України до того, як усе почне руйнуватися. Тобто до Нового року. Можна, звичайно, вводити воєнний стан, карткову систему та закручувати гайки. Але це так собі сценарій. Внутрішня напруга тільки зросте. Проте Путін дав чітку команду економістам розтягувати запаси на 2026 рік. Хоча б на першу половину. А військовим прискоритися та взяти до НГ Донецьку область”, — написав військовий.

За його словами, виконати наказ Путіна не можуть ні військові, ні економісти. У Кремль відправляють неправдиві доповіді про ситуацію на фронті. Економісти ж розписали бюджет Росії на 2026 рік з усіма військовими видатками. Але, щоб не показувати прірву, як зазначив військовий, довелося показники доходів “трохи завищити”. Насправді, за словами Сазонова, військові та економісти однаково брешуть, і всі це розуміють.

Неприємним сюрпризом виявилися санкції США, і, як зазначає військовий, схоже, що Білий дім готовий їх посилювати. До того ж Україна продовжує атакувати не лише НПЗ, а й нафтобази, газопроводи, логістику. Вже очевидно, що далі буде велика та дзеркальна відповідь по російській енергетиці.

“Навіть Путін розуміє, що війна Росії вже не по кишені, а в борг не дають. Закінчення війни вже взимку з погляду економіки Росії – крайній термін. Вже не вийти без втрат, треба фіксувати збитки та думати про виживання”, — зауважив військовий.

Однак, за його словами, Путіна від угоди стримую два фактори.

“Перший — дуже хочеться хоч якусь перемогу! Бодай Донецьку область! Є просування на Дніпропетровщині, жорсткі бої у самому Покровську, але шансів взяти всю область немає, а мінятися Київ не хоче. Друге – Путін та його команда страшенно бояться повернення своєї армії додому. Натовп відморозків, що воювали, до мирної праці не повернеться. Та й війна не закінчилася перемогою. Тут будь-які сценарії можливі й усі погані. Тому тягне час. Розраховує на диво. Ось тільки чудес не буває”, — зазначив Сазонов.

