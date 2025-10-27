Новая дата завершения войны в Украине: что на самом деле удерживает Путина от соглашения

В сети интернет распространяется информация о новой дате вероятного завершения войны в Украине. Главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий отметил, что война закончится до 15 января 2026 года.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов оценил новый прогноз с точки зрения ситуации на фронте и экономике.

"Прогноз действительно реальный. Я не раз писал, что по состоянию ресурсов Россию ждет кризис. Вскоре. Зимой уже будет заметно. И логично попытаться остановить самоубийственную кампанию против Украины до того, как все начнет разрушаться. То есть до Нового года. Можно, конечно, вводить военное положение, карточную систему и закручивать гайки. Но это некий сценарий. Внутреннее напряжение только возрастет. Тем не менее, Путин дал четкую команду экономистам растягивать запасы на 2026 год. Хотя бы на первую половину. А военным ускориться и взять в НГ Донецкую область”, – написал военный.

По его словам, выполнить приказ Путина не могут ни военные, ни экономисты. В Кремль отправляют неправдивые доклады о ситуации на фронте. Экономисты же расписали бюджет России на 2026 год со всеми военными расходами. Но, чтобы не показывать пропасть, как отметил военный, пришлось показатели доходов немного завысить. На самом деле, по словам Сазонова, военные и экономисты все равно лгут, и все это понимают.

Неприятным сюрпризом оказались санкции США, и, как отмечает военный, похоже, что Белый дом готов усиливать их. К тому же, Украина продолжает атаковать не только НПЗ, но и нефтебазы, газопроводы, логистику. Уже очевидно, что дальше будет большой и зеркальный ответ по российской энергетике.

"Даже Путин понимает, что война России уже не по карману, а в долг не дают. Окончание войны уже зимой с точки зрения экономики России — крайний срок. Уже не выйти без потерь, надо фиксировать убытки и думать о выживании", — отметил военный.

Однако, по его словам, Путина от соглашения сдерживаю два фактора.

"Первый — очень хочется хоть какую-то победу! Хоть Донецкую область! Есть продвижение на Днепропетровщине, жесткие бои в самом Покровске, но шансов взять всю область нет, а меняться Киев не хочет. Второе – Путин и его команда ужасно боятся возвращения своей армии домой. Толпа воевавших отморозков к мирному труду не вернется. Да и война не окончилась победой. Здесь любые сценарии возможны и все плохие. Поэтому тянет время. Рассчитывает на чудо. Вот только чудес не бывает”, – отметил Сазонов.

