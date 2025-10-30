Військові вже не приховують проблеми: яких втрат не вдасться уникнути

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Ситуація на фронті складна — ворог має певні успіхи. У Росії заявляють про оточення ЗСУ. І хоча військове командування ЗСУ заперечує браві “звіти” росіян, військові вказують на проблеми, вирішувати які потрібно вже зараз.
Війна в Україні. Ілюстративне фото
Старший лейтенант Сил оборони України з позивним “Алекс” зазначив, що зараз усі кричать про Покровськ. Однак, за його словами, проблема полягає в тому, що військові ЗСУ не мають над ним повного контролю. При цьому ризик втратити місто найближчим часом, за словами захисника, не саме погане.
Найбільша проблема у цій ситуації — “це люди та підрозділи, які знаходяться на дні цього мішка між Покровськом та Мирноградом (навіть на південь та південний схід від нього)”. Військовий пояснив, що тут мова не лише про проблемну логістику чи ще щось, банально — питання можливості виходу або здійснення інших маневрів як таких.
Волонтерка Марія Берлінська пояснила, що Покровськ беруть не в лоб, як Бахмут, а оточують.
Волонтерка пояснила, що не вважає себе геніальним військовим стратегом, однак “зовсім промовчати в цій ситуації теж підло і неправильно”.
