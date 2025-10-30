Военные уже не скрывают проблемы: каких потерь не удастся избежать

Ситуация на фронте сложная – враг имеет определенные успехи. В России заявляют об оцеплении ВСУ. И хотя военное командование ВСУ отрицает бравые "отчеты" россиян, военные указывают на проблемы, решать которые нужно уже сейчас.

Война в Украине. Иллюстративное фото

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" отметил, что сейчас все кричат о Покровске. Однако, по его словам, проблема состоит в том, что военные ВСУ не имеют над ним полного контроля. При этом риск потерять город в ближайшее время, по словам защитника, не самый плохой.

Самая большая проблема в этой ситуации — "это люди и подразделения, которые находятся на дне этого мешка между Покровском и Мирноградом (даже к югу и юго-востоку от него)". Военный объяснил, что здесь речь не только о проблемной логистике или еще что-то, банально — вопросе возможности выхода или осуществления других маневров как таковых.

"Скажу возможно непопулярно для украинцев, но я бы пожертвовал руинами Покровска, чтобы сохранить жизнь всех тех людей, потому что судя по оперативно-тактической обстановке, к варианту потери города мы придем рано или поздно, но сохраним ли людей до того момента и если да, то сколько вопрос открыт", — отметил военный.

Волонтер Мария Берлинская объяснила, что Покровск берут не в лоб, как Бахмут, а окружают.

"Среди побратимов и посестер, которые в том направлении распространено мнение, что людей нужно срочно отводить. Потому что будут неоправданно высокие потери", — отметила она.

Волонтер объяснила, что не считает себя гениальным военным стратегом, однако "совсем промолчать в этой ситуации тоже подло и неправильно".

"Поэтому просто прошу обратить внимание на возможность увести людей. Пока такая возможность есть", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что какую наибольшую ошибку Украины в отношении оккупированных территорий назвали военные.



