Военные уже не скрывают проблемы: каких потерь не удастся избежать

Кречмаровская Наталия
Ситуация на фронте сложная – враг имеет определенные успехи. В России заявляют об оцеплении ВСУ. И хотя военное командование ВСУ отрицает бравые "отчеты" россиян, военные указывают на проблемы, решать которые нужно уже сейчас.
Война в Украине. Иллюстративное фото
Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" отметил, что сейчас все кричат о Покровске. Однако, по его словам, проблема состоит в том, что военные ВСУ не имеют над ним полного контроля. При этом риск потерять город в ближайшее время, по словам защитника, не самый плохой.
Самая большая проблема в этой ситуации — "это люди и подразделения, которые находятся на дне этого мешка между Покровском и Мирноградом (даже к югу и юго-востоку от него)". Военный объяснил, что здесь речь не только о проблемной логистике или еще что-то, банально — вопросе возможности выхода или осуществления других маневров как таковых.
Волонтер Мария Берлинская объяснила, что Покровск берут не в лоб, как Бахмут, а окружают.
Волонтер объяснила, что не считает себя гениальным военным стратегом, однако "совсем промолчать в этой ситуации тоже подло и неправильно".
