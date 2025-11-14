Українські дрони знову дістали російську нафтобазу – в Новоросійську паніка і пожежі

Українські дрони уночі вдарили по одній із найбільших нафтобаз на півдні росії – об’єкту “Шесхарис” у Новоросійську, який є важливим логістичним вузлом для транспортування нафти марки Urals. За даними російських служб, унаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджено кілька житлових будинків та громадянське судно в порту. Про це повідомляє телеканал Дождь – російське опозиційне медіа, що висвітлило паніку в регіоні після нічних вибухів.

Влучання по стратегічному вузлу “Транснефти” – росіяни визнають масштабні наслідки атаки

Росіяни стверджують, що постраждали четверо людей – троє членів екіпажу судна та один мешканець багатоквартирного будинку. Також у місті перекривали дороги, а місцеві служби довго гасили пожежу на об’єкті, який офіційно вважається стратегічним для російського експорту. Водночас Міноборони рф заявило про нібито збиття 66 українських дронів над Краснодарським краєм і 216 по всій країні за ніч, що може свідчити про масований удар, спрямований на виснаження російської ППО та руйнування критичної інфраструктури. Нафтобаза “Шесхарис” належить дочірній компанії “Транснефти” і є кінцевим пунктом магістральних трубопроводів, через які проходять значні обсяги російської нафти для експорту.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українські військові уразили ракетами "Фламінго" важливі об’єкти окупантів на території РФ та на тимчасово окупованих територіях України. А у Воронежі три ракети знищили новий енергоблок ТЕЦ-1. Ще раніше Сили оборони України знищили десятки нафтобаз Росії, в тому числі й на тимчасово окупованих територіях.

Генштаб наголошує, що системне вогневе тиснення на російську військову інфраструктуру буде продовжено, доки окупаційна армія не втратить здатність вести наступальні дії.



