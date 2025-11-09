У Воронежі три ракети знищили новий енергоблок ТЕЦ-1: зафіксовано масштабні збої в енергосистемі

Потужна серія вибухів пролунала у Воронежі близько 4:25 ночі. За попередніми даними, три ракети влучили у Воронезьку ТЕЦ-1, завдавши критичних пошкоджень новому енергоблоку, який було добудовано лише у 2019 році. Одна ракета поцілила у зовнішній бік котельної №1, друга – пробила дах та зруйнувала несучі конструкції, а третя, ймовірно, потрапила до будівлі теплогенерації з турбінами. Унаслідок ударів зафіксовано різке зниження потужності станції та перебої в роботі міських електро- і тепломереж.

Вибухи у Воронежі: три ракети влучили у ТЕЦ-1, зруйнувавши новий енергоблок

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зазначивши, що удари припали саме по новітніх енергетичних модулях, де розташовані котли-утилізатори, парогенератори й турбіни типу LM6000 PD Sprint. За словами експерта, руйнування цього енергоблоку може суттєво вплинути на стабільність енергопостачання в регіоні.

У той же час, як раніше повідомляв портал "Коментарі", Українські Сили оборони продовжують нищити військову та енергетичну інфраструктуру країни-агресора. Увечері 8 листопада внаслідок точкових ударів по об’єктах енергетики в російських Бєлгороді та Курській області зафіксовано серйозні пошкодження систем електро- і теплопостачання.

А також ми повідомляли, що "через складну ситуацію в енергосистемі, обумовлену російськими обстрілами", графіки погодинних відключень застосовуватимуться "обсягом від 2 до 4 черг". ПАТ "Центренерго" опублікувало заяву, що насторожує, про те, що всі теплові електростанції "Центренерго" зупинилися після вчорашньої нічної російської масованої атаки і поки не генерують електроенергію. Енергетики назвали цю нічну атаку наймасовішим ударом по відповідних об'єктах з початку повномасштабної війни. У компанії зазначили, що по їхніх теплових електростанціях, які вдалося відновити після нищівної російської атаки, що сталася ще в 2024 році, вдарила "небачена раніше кількість ракет і незліченна кількість дронів".