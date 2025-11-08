Непроста ситуація: в "Укренерго" зробили заяву про відключення світла

Графіки віялових відключень електроенергії діятимуть в Україні до кінця поточної і щонайменше протягом усієї наступної доби. Про це йдеться у повідомленні у Телеграм компанія "Укренерго".

Вимкнення світла. Фото: із відкритих джерел

Зазначається, що "через складну ситуацію в енергосистемі, обумовлену російськими обстрілами", графіки погодинних відключень застосовуватимуться "обсягом від 2 до 4 черг". Також протягом всієї наступної доби діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Час та обсяг застосування обмежень може змінитися. Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!", — зазначили енергетики.

Зазначимо, сьогодні ПАТ "Центренерго" опублікувало заяву, що насторожує, про те, що всі теплові електростанції "Центренерго" зупинилися після нічної російської масованої атаки і поки не генерують електроенергію.

Енергетики назвали цю нічну атаку наймасовішим ударом по відповідних об'єктах з початку повномасштабної війни. У компанії зазначили, що по їхніх теплових електростанціях, які вдалося відновити після нищівної російської атаки, що сталася ще в 2024 році, вдарила "небачена раніше кількість ракет і незліченна кількість дронів".

"Ми, заради безпеки, мовчали, але зробили все, щоб українці перезимували зі світлом та теплом минулу зиму та подолали шлях крізь пекельні випробування, щоб вдало розпочати нинішній опалювальний сезон", – зазначили там.

