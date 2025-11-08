logo_ukra

BTC/USD

102159

ETH/USD

3404.49

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Непроста ситуація: в "Укренерго" зробили заяву про відключення світла
commentss НОВИНИ Всі новини

Непроста ситуація: в "Укренерго" зробили заяву про відключення світла

В "Укренерго" визначились із графіками на 9 листопада

8 листопада 2025, 20:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Графіки віялових відключень електроенергії діятимуть в Україні до кінця поточної і щонайменше протягом усієї наступної доби. Про це йдеться у повідомленні у Телеграм компанія "Укренерго".

Непроста ситуація: в "Укренерго" зробили заяву про відключення світла

Вимкнення світла. Фото: із відкритих джерел

Зазначається, що "через складну ситуацію в енергосистемі, обумовлену російськими обстрілами", графіки погодинних відключень застосовуватимуться "обсягом від 2 до 4 черг". Також протягом всієї наступної доби діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Час та обсяг застосування обмежень може змінитися. Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!", — зазначили енергетики.

Зазначимо, сьогодні ПАТ "Центренерго" опублікувало заяву, що насторожує, про те, що всі теплові електростанції "Центренерго" зупинилися після нічної російської масованої атаки і поки не генерують електроенергію.

Енергетики назвали цю нічну атаку наймасовішим ударом по відповідних об'єктах з початку повномасштабної війни. У компанії зазначили, що по їхніх теплових електростанціях, які вдалося відновити після нищівної російської атаки, що сталася ще в 2024 році, вдарила "небачена раніше кількість ракет і незліченна кількість дронів".

"Ми, заради безпеки, мовчали, але зробили все, щоб українці перезимували зі світлом та теплом минулу зиму та подолали шлях крізь пекельні випробування, щоб вдало розпочати нинішній опалювальний сезон", – зазначили там.

Читайте також на порталі "Коментарі" — масштаби атак по Україні різко змінилися: у Повітряних силах розкрили нову тактику РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини