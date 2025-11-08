Больше не генерируют электроэнергию: все ТЭС "Центрэнерго" остановились после ночной атаки

Рубрики
Все тепловые электростанции "Центрэнерго" остановились после ночной российской массированной атаки ночью в субботу, 8 ноября, и пока не генерируют электроэнергию. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на ПАО "Центрэнерго".
Удары по ТЭС "Центрэнерго". Фото: из открытых источников
Энергетики назвали эту ночную атаку самым массированным ударом по соответствующим объектам с начала полномасштабной войны.
В компании отметили, что по их тепловым электростанциям, которые удалось восстановить после сокрушительной российской атаки, произошедшей еще в 2024 году, ударило "невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов".
Отмечается, что в течение ночи бил по всей генерации ТЭС, в результате чего станции оказались в огне. Общество, кроме вышеупомянутого также отметило, что это военные объекты, и на них работают исключительно гражданские люди.
В то же время в "Центрэнерго" отметили, что будут работать над восстановлением, ремонтом и внедрением новой генерации.
