Більше не генерують електроенергію: усі ТЕС "Центренерго" зупинилися після нічної атаки
commentss НОВИНИ Всі новини

Більше не генерують електроенергію: усі ТЕС "Центренерго" зупинилися після нічної атаки

Центренерго повністю зупинило генерацію

8 листопада 2025, 16:48
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Всі теплові електростанції "Центренерго" зупинилися після нічної російської масованої атаки вночі в суботу, 8 листопада, і поки що не генерують електроенергію. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на ПАТ "Центренерго".

Більше не генерують електроенергію: усі ТЕС "Центренерго" зупинилися після нічної атаки

Удари ТЕС "Центренерго". Фото: із відкритих джерел

Енергетики назвали цю нічну атаку наймасовішим ударом по відповідних об'єктах з початку повномасштабної війни.

У компанії зазначили, що по їхніх теплових електростанціях, які вдалося відновити після нищівної російської атаки, що сталася ще в 2024 році, вдарила "небачена раніше кількість ракет і незліченна кількість дронів".

"Ми, заради безпеки, мовчали, але зробили все, щоб українці перезимували зі світлом та теплом минулу зиму та подолали шлях крізь пекельні випробування, щоб вдало розпочати нинішній опалювальний сезон", – зазначили там.

Зазначається, що протягом ночі бив по всій генерації ТЕС, внаслідок чого станції опинилися у вогні. Суспільство, крім вищезазначеного, також зазначило, що це військові об'єкти, і на них працюють виключно цивільні люди.

"Ми зупинилися... Зараз — нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю! Щоразу ворог б'є ще жорстокіше, ще цинічніше", - йдеться у повідомленні.

Водночас у "Центренерго" зазначили, що працюватимуть над відновленням, ремонтом та впровадженням нової генерації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Україні через нічну масовану атаку РФ на енергетичні об'єкти задіяно аварійні відключення електроенергії. У деяких областях вони продовжаться до трьох черг. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні "Укренерго".



