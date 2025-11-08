Більше не генерують електроенергію: усі ТЕС "Центренерго" зупинилися після нічної атаки

Рубрики
Кравцев Сергей
Всі теплові електростанції "Центренерго" зупинилися після нічної російської масованої атаки вночі в суботу, 8 листопада, і поки що не генерують електроенергію. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на ПАТ "Центренерго".
Удари ТЕС "Центренерго". Фото: із відкритих джерел
Енергетики назвали цю нічну атаку наймасовішим ударом по відповідних об'єктах з початку повномасштабної війни.
У компанії зазначили, що по їхніх теплових електростанціях, які вдалося відновити після нищівної російської атаки, що сталася ще в 2024 році, вдарила "небачена раніше кількість ракет і незліченна кількість дронів".
Зазначається, що протягом ночі бив по всій генерації ТЕС, внаслідок чого станції опинилися у вогні. Суспільство, крім вищезазначеного, також зазначило, що це військові об'єкти, і на них працюють виключно цивільні люди.
Водночас у "Центренерго" зазначили, що працюватимуть над відновленням, ремонтом та впровадженням нової генерації.
