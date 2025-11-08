До 12 часов без света: в каких областях Украины самая сложная ситуация после обстрела

Рубрики
В Украине из-за ночной массированной атаки РФ на энергетические объекты задействованы аварийные отключения электроэнергии. В некоторых областях они продлятся до трех очередей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".
Отключение света. Фото: из открытых источников
Энергетики отмечают, что специалисты "Укрэнерго" уже работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В то же время сообщается, что в части регионов — продолжают действовать графики почасовых отключений объемом до 3 очередей и графики ограничения мощности для промышленных потребителей
Стоит отметить, что ДТЭК обновил графики отключения света для Одесской области.
Также серьезно увеличилось время, когда украинцы будут без света в Сумской области.
Напомним, еще вечером 7 ноября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной послужила новая масштабная ракетная атака со стороны России. Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря, а затем зафиксировали взлет российских истребителей МиГ-31К, носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал".