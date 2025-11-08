logo

BTC/USD

102339

ETH/USD

3438.94

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия До 12 часов без света: в каких областях Украины самая сложная ситуация после обстрела
commentss НОВОСТИ Все новости

До 12 часов без света: в каких областях Украины самая сложная ситуация после обстрела

"Укрэнерго" рассказало об отключениях на 8 ноября после массированной атаки РФ

8 ноября 2025, 11:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Украине из-за ночной массированной атаки РФ на энергетические объекты задействованы аварийные отключения электроэнергии. В некоторых областях они продлятся до трех очередей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

До 12 часов без света: в каких областях Украины самая сложная ситуация после обстрела

Отключение света. Фото: из открытых источников

Энергетики отмечают, что специалисты "Укрэнерго" уже работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В то же время сообщается, что в части регионов — продолжают действовать графики почасовых отключений объемом до 3 очередей и графики ограничения мощности для промышленных потребителей

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) в вашем регионе. Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее экономно!", — добавили в компании.

Стоит отметить, что ДТЭК обновил графики отключения света для Одесской области.

Также серьезно увеличилось время, когда украинцы будут без света в Сумской области.

"Уважаемые потребители электроэнергии, НЭК "Укрэнерго" внесло изменения по применению графиков почасовых отключений на 8 ноября — с 11:00 до 00:00 — в объеме 4 очередей", — отметили в "Сумыоблэнерго".

Напомним, еще вечером 7 ноября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной послужила новая масштабная ракетная атака со стороны России. Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря, а затем зафиксировали взлет российских истребителей МиГ-31К, носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Ukrenergo/4291
Теги:

Новости

Все новости