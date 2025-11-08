До 12 години без світла: у яких областях України найскладніша ситуація після обстрілу

В Україні через нічну масовану атаку РФ на енергетичні об'єкти задіяні аварійні відключення електроенергії. У деяких областях вони продовжаться до трьох черг. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні "Укренерго".

Вимкнення світла. Фото: із відкритих джерел

Енергетики зазначають, що фахівці "Укренерго" вже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Аварійні відключення буде скасовано після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Водночас повідомляється, що в частині регіонів – продовжують діяти графіки погодинних відключень обсягом до 3 черг та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!", — додали в компанії.

Варто зазначити, що ДТЕК поновила графіки відключення світла для Одеської області.

Також серйозно збільшився час, коли українці будуть без світла на Сумщині.

"Шановні споживачі електроенергії, НЕК "Укренерго" внесло зміни щодо застосування графіків погодинних відключень на 8 листопада — з 11:00 до 00:00 — в обсязі 4 черг", — зазначили у "Сумиобленерго".

Нагадаємо, ще ввечері 7 листопада по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Причиною стала нова масштабна ракетна атака з боку Росії. Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря, а потім зафіксували зліт російських винищувачів МіГ-31К, носіїв гіперзвукових ракет "Кинжал".



