Росія атакувала Україну: злетіло 7 МіГ-31К - були запущені ракети (ОНОВЛЕНО)

Увечері 7 листопада по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Причиною стала нова масштабна ракетна атака з боку Росії. Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск крилатих ракет типу "Калібр" із акваторії Чорного моря, а згодом зафіксували зліт російських винищувачів МіГ-31К, носіїв гіперзвукових ракет "Кинджал".

Росія атакувала Україну. Фото з відкритих джерел

Запуск "Калібрів" із Чорного моря

Близько 22:49 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для південних областей України, зокрема Одеської, Херсонської та Миколаївської. За даними моніторингових каналів, з акваторії Чорного моря росіяни запустили щонайменше вісім крилатих ракет морського базування 3М14 "Калібр".

"Отримано інформацію щодо запуску 8× КРМБ 3М14 "Калібр" із акваторії Чорного моря. Інформація може відрізнятись від реальної обстановки", — повідомили аналітики моніторингових мереж.

Зліт МіГ-31К та загроза "Кинджалів"

Близько 23:25 Повітряні сили повідомили про зліт щонайменше трьох винищувачів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Ці літаки є носіями гіперзвукових ракет Х-47М2 комплексу "Кинджал", які здатні вражати цілі на всій території України. Саме через це Повітряні сили оголосили загальну повітряну тривогу по всій країні. У низці регіонів України фіксували проліт ракет "Калібр" та пуск "Кинджалів".

"Вибухи пролунали в межах Київщини. Було застосовано 2х аеробалістичних ракети Х-47м2 комплексу Кинджал. Загроза аеро/балістики триває до відбою", — повідомили моніторингові канали о 23:40.

Моніторингові ресурси фіксували одночасно 7 літаків МіГ-31. Повідомлялося про пуски 5 ракет "Кинджал". О 00:00 повідомили, що МіГ-31 повернулися на аеродроми.

"По Калібрам чисто. Крилатих ракет в повітрі немає. Стратегічна авіація: Не активна. БпЛА: Триває загроза ударних БпЛА. Впродовж ночі очікуємо додаткові пуски груп БпЛА", — повідомляють моніторингові канали.

Повітряні сили закликають громадян залишатися в укриттях до офіційного відбою тривоги та стежити за оновленнями офіційних джерел.



