Росія атакувала Україну: злетіло 7 МіГ-31К - були запущені ракети (ОНОВЛЕНО)

Увечері 7 листопада по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Причиною стала нова масштабна ракетна атака з боку Росії. Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск крилатих ракет типу "Калібр" із акваторії Чорного моря, а згодом зафіксували зліт російських винищувачів МіГ-31К, носіїв гіперзвукових ракет "Кинджал".
Росія атакувала Україну. Фото з відкритих джерел
Близько 22:49 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для південних областей України, зокрема Одеської, Херсонської та Миколаївської. За даними моніторингових каналів, з акваторії Чорного моря росіяни запустили щонайменше вісім крилатих ракет морського базування 3М14 "Калібр".
Близько 23:25 Повітряні сили повідомили про зліт щонайменше трьох винищувачів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Ці літаки є носіями гіперзвукових ракет Х-47М2 комплексу "Кинджал", які здатні вражати цілі на всій території України. Саме через це Повітряні сили оголосили загальну повітряну тривогу по всій країні. У низці регіонів України фіксували проліт ракет "Калібр" та пуск "Кинджалів".
Моніторингові ресурси фіксували одночасно 7 літаків МіГ-31. Повідомлялося про пуски 5 ракет "Кинджал". О 00:00 повідомили, що МіГ-31 повернулися на аеродроми.
Повітряні сили закликають громадян залишатися в укриттях до офіційного відбою тривоги та стежити за оновленнями офіційних джерел.