Россия атаковала Украину: взлетело 7 МиГ-31К - были запущены ракеты (ОБНОВЛЕНО)

Вечером 7 ноября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной послужила новая масштабная ракетная атака со стороны России. Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря, а затем зафиксировали взлет российских истребителей МиГ-31К, носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Россия атаковала Украину. Фото из открытых источников
Около 22:49 Воздушные силы предупредили ракетную опасность для южных областей Украины, в частности Одесской, Херсонской и Николаевской. По данным мониторинговых каналов, из акватории Черного моря россияне запустили по меньшей мере восемь крылатых ракет морского базирования 3М14 "Калибр".
Около 23:25 Воздушные силы сообщили о взлете по меньшей мере трех истребителей МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Эти самолеты являются носителями гиперзвуковых ракет Х-47М2 комплекса "Кинжал", которые способны поражать цели на всей территории Украины. Именно поэтому Воздушные силы объявили общую воздушную тревогу по всей стране. В ряде регионов Украины фиксировали пролет ракет "Калибр" и пуск "Кинжалов".
Мониторинговые ресурсы фиксировали одновременно 7 самолетов МиГ-31. Сообщалось о пусках 5 ракет "Кинжал". В 00:00 сообщили, что МиГ-31 вернулись на аэродромы.
Воздушные силы призывают граждан оставаться в укрытиях к официальному отбою тревоги и следить за обновлениями официальных источников.