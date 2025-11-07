Россия атаковала Украину: взлетело 7 МиГ-31К - были запущены ракеты (ОБНОВЛЕНО)

Вечером 7 ноября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной послужила новая масштабная ракетная атака со стороны России. Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря, а затем зафиксировали взлет российских истребителей МиГ-31К, носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Россия атаковала Украину. Фото из открытых источников

Запуск "Калибров" из Черного моря

Около 22:49 Воздушные силы предупредили ракетную опасность для южных областей Украины, в частности Одесской, Херсонской и Николаевской. По данным мониторинговых каналов, из акватории Черного моря россияне запустили по меньшей мере восемь крылатых ракет морского базирования 3М14 "Калибр".

"Получена информация о запуске 8× КРМБ 3М14 "Калибр" из акватории Черного моря. Информация может отличаться от реальной обстановки", — сообщили аналитики мониторинговых сетей.

Взлет МиГ-31К и угроза "Кинжалов"

Около 23:25 Воздушные силы сообщили о взлете по меньшей мере трех истребителей МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Эти самолеты являются носителями гиперзвуковых ракет Х-47М2 комплекса "Кинжал", которые способны поражать цели на всей территории Украины. Именно поэтому Воздушные силы объявили общую воздушную тревогу по всей стране. В ряде регионов Украины фиксировали пролет ракет "Калибр" и пуск "Кинжалов".

"Взрывы раздались в пределах Киевщины. Были применены 2х аэробалистические ракеты Х-47м2 комплекса Кинжал. Угроза аэро/баллистики продолжается до отбоя", — сообщили мониторинговые каналы в 23:40.

Мониторинговые ресурсы фиксировали одновременно 7 самолетов МиГ-31. Сообщалось о пусках 5 ракет "Кинжал". В 00:00 сообщили, что МиГ-31 вернулись на аэродромы.

"По Калибрам чисто. Крылатых ракет в воздухе нет. Стратегическая авиация: Не активна. БпЛА: Идет угроза ударных БпЛА. В течение ночи ожидаем дополнительные пуски групп БпЛА", — сообщают мониторинговые каналы.

Воздушные силы призывают граждан оставаться в укрытиях к официальному отбою тревоги и следить за обновлениями официальных источников.