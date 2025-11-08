Масштабы атак по Украине резко изменились: в Воздушных силах раскрыли новую тактику РФ

Российская оккупационная армия продолжает наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины, все чаще применяя баллистические ракеты. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Киев24" рассказал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Ракетный удар по Украине. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, этой ночью под ударом оказались объекты энергетической и газовой инфраструктуры в нескольких регионах.

Представитель Воздушных сил отметил, произошла очередная террористическая атака на украинские города. Под ударом – энергетика и газовая промышленность. Цель врага не изменилась. Он, как и ранее хочет оставить украинцев без света и тепла в преддверии наступления зимы.

Основными направлениями российского удара стали Днепропетровщина, Киевщина и Полтавщина, хотя повреждения получили и другие регионы. Игнат подчеркнул, что особенностью этой атаки стало массированное применение баллистических и аэробаллистических ракет.

"Было выпущено 25 "Искандер-М" или KN-23 и 7 "Кинжалов". Это 32 ракеты из 45, которые атаковали по баллистической траектории", — пояснил спикер.

Он отметил, что в этом году Россия значительно увеличила долю баллистических пусков по сравнению с крылатыми ракетами, делая ставку именно на их скорость и сложность перехвата.

Кроме этого, противник применял и крылатые ракеты — как морского, так и наземного базирования, а также массово запускал ударные беспилотники.

"Всего было более 450 дронов-камикадзе, как уже сообщал президент", — добавил Юрий Игнат.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине из-за ночной массированной атаки РФ на энергетические объекты задействованы аварийные отключения электроэнергии. В некоторых областях они продлятся до трех очередей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".