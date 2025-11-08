Масштаби атак по Україні різко змінилися: у Повітряних силах розкрили нову тактику РФ

Російська окупаційна армія продовжує завдавати масованих ударів по критичній інфраструктурі України, все частіше застосовуючи балістичні ракети. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі каналу Київ24 розповів начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Ракетний удар по Україні. Фото: з відкритих джерел

Спікер зазначив, цієї ночі під ударом опинилися об'єкти енергетичної та газової інфраструктури у кількох регіонах.

Представник Повітряних сил зазначив, що відбулася чергова терористична атака на українські міста. Під ударом – енергетика та газова промисловість. Мета ворога не змінилася. Він, як і раніше, хоче залишити українців без світла і тепла напередодні настання зими.

Основними напрямками російського удару стали Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина, хоч пошкодження зазнали й інші регіони. Гнат підкреслив, що особливістю цієї атаки стало масоване застосування балістичних та аеробалістичних ракет.

"Було випущено 25 "Іскандер-М" або KN-23 та 7 "Кинджалів". Це 32 ракети з 45, які атакували по балістичній траєкторії", — пояснив спікер.

Він зазначив, що цього року Росія значно збільшила частку балістичних пусків порівняно з крилатими ракетами, роблячи ставку саме на їхню швидкість і складність перехоплення.

Крім цього, противник застосовував і крилаті ракети — як морського, так і наземного базування, а також запускав масово ударні безпілотники.

"Усього було понад 450 дронів-камікадзе, як уже повідомляв президент", — додав Юрій Ігнат.

