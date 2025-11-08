logo_ukra

BTC/USD

101783

ETH/USD

3408.38

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Масштаби атак по Україні різко змінилися: у Повітряних силах розкрили нову тактику РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Масштаби атак по Україні різко змінилися: у Повітряних силах розкрили нову тактику РФ

Особливістю атаки росіян стала велика кількість багато балістики та аеробалістики

8 листопада 2025, 14:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російська окупаційна армія продовжує завдавати масованих ударів по критичній інфраструктурі України, все частіше застосовуючи балістичні ракети. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі каналу Київ24 розповів начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Масштаби атак по Україні різко змінилися: у Повітряних силах розкрили нову тактику РФ

Ракетний удар по Україні. Фото: з відкритих джерел

Спікер зазначив, цієї ночі під ударом опинилися об'єкти енергетичної та газової інфраструктури у кількох регіонах.

Представник Повітряних сил зазначив, що відбулася чергова терористична атака на українські міста. Під ударом – енергетика та газова промисловість. Мета ворога не змінилася. Він, як і раніше, хоче залишити українців без світла і тепла напередодні настання зими.

Основними напрямками російського удару стали Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина, хоч пошкодження зазнали й інші регіони. Гнат підкреслив, що особливістю цієї атаки стало масоване застосування балістичних та аеробалістичних ракет.

"Було випущено 25 "Іскандер-М" або KN-23 та 7 "Кинджалів". Це 32 ракети з 45, які атакували по балістичній траєкторії", — пояснив спікер.

Він зазначив, що цього року Росія значно збільшила частку балістичних пусків порівняно з крилатими ракетами, роблячи ставку саме на їхню швидкість і складність перехоплення.

Крім цього, противник застосовував і крилаті ракети — як морського, так і наземного базування, а також запускав масово ударні безпілотники.

"Усього було понад 450 дронів-камікадзе, як уже повідомляв президент", — додав Юрій Ігнат.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Україні через нічну масовану атаку РФ на енергетичні об'єкти задіяно аварійні відключення електроенергії. У деяких областях вони продовжаться до трьох черг. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні "Укренерго".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/kyivtv/111119
Теги:

Новини

Всі новини