Непростая ситуация: в "Укрэнерго" сделали заявление об отключении света
НОВОСТИ

Непростая ситуация: в "Укрэнерго" сделали заявление об отключении света

В "Укрэнерго" определились с графиками на 9 ноября

8 ноября 2025, 20:10
Автор:
Кравцев Сергей

Графики веерных отключений электроэнергии будут действовать в Украине до конца текущих и как минимум в течение всех следующих суток. Об этом говорится в сообщении в Телеграмм компания "Укрэнерго".

Непростая ситуация: в "Укрэнерго" сделали заявление об отключении света

Отключение света. Фото: из открытых источников

Отмечается, что "из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной российскими обстрелами", графики почасовых отключений будут применяться "объемом от 2 до 4 очередей". Так же в течение всех последующих суток будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Время и объем применения ограничений может измениться. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!", — отметили энергетики.

Отметим, сегодня ПАО "Центрэнерго" опубликовало настораживающее заявление о том, что все тепловые электростанции "Центрэнерго" остановились после ночной российской массированной атаки и пока не генерируют электроэнергию.

Энергетики назвали эту ночную атаку самым массированным ударом по соответствующим объектам с начала полномасштабной войны. В компании отметили, что по их тепловым электростанциям, которые удалось восстановить после сокрушительной российской атаки, произошедшей еще в 2024 году, ударило "невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов". 

"Мы, ради безопасности, молчали, но сделали все, чтобы украинцы перезимовали со светом и теплом прошлую зиму и преодолели путь сквозь адские испытания, чтобы удачно начать нынешний отопительный сезон", – отметили там.

Читайте также на портале "Комментарии" — масштабы атак по Украине резко изменились: в Воздушных силах раскрыли новую тактику РФ.




