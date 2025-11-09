ЗСУ влучно б’ють по енергетичній інфраструктурі РФ – у Бєлгороді та Курській області масштабні перебої з електро- та теплопостачанням

Українські Сили оборони продовжують нищити військову та енергетичну інфраструктуру країни-агресора. Увечері 8 листопада внаслідок точкових ударів по об’єктах енергетики в російських Бєлгороді та Курській області зафіксовано серйозні пошкодження систем електро- і теплопостачання. Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Известия" з посиланням на заяви місцевих губернаторів.

ЗСУ влучно б’ють по енергосистемі РФ: без світла залишилися тисячі споживачів у Бєлгороді та Курській області

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков визнав, що місто зазнало "серйозних пошкоджень" енергетичних мереж. За його словами, у результаті ударів частина Бєлгорода залишилася без світла і тепла, а аварійні бригади працюють у "героїчному режимі". При цьому російська влада уникає уточнень, по яких саме об’єктах було завдано ударів, проте, за даними місцевих джерел, йдеться про вузли енергопостачання, що забезпечують військові частини та промислові підприємства.

Схожа ситуація – у сусідній Курській області. Як зазначає губернатор регіону Олександр Хінштейн, після ударів "ворога" без електроенергії залишилися близько 17 тисяч споживачів у Глушковському, Рильському та Коренівському районах. Російські чиновники також повідомляють про активність українських безпілотників, які діяли над Рильськом і прилеглими селами – Никольниковським, Малогеушевським, Октябрським та Бєловським.

Російські джерела визнають, що відновлення електропостачання відкладене – аварійні бригади зможуть розпочати роботи лише після стабілізації ситуації. Це свідчить про ефективність українських ударів, які паралізують тилову логістику ворога та створюють додаткові труднощі для його військових підрозділів. Українські Сили оборони послідовно знищують інфраструктуру, яка підтримує окупаційний режим та його здатність вести війну проти України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав, що Україна включилася в активні переговори зі США щодо придбання додаткових систем протиповітряної оборони. Президент наголосив, що для повного захисту території України потрібно значно більше систем ППО та ракет до них.