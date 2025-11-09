Украинские Силы обороны продолжают уничтожать военную и энергетическую инфраструктуру страны-агрессора. Вечером 8 ноября в результате точечных ударов по объектам энергетики в российских Белгороде и Курской области зафиксированы серьезные повреждения систем электро- и теплоснабжения. Об этом сообщает российское пропагандистское издание "Известия" со ссылкой на заявления местных губернаторов.

ВСУ метко бьют по энергосистеме РФ: без света остались тысячи потребителей в Белгороде и Курской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал, что город получил "серьезные повреждения" энергетических сетей. По его словам, в результате ударов часть Белгорода осталась без света и тепла, а аварийные бригады работают в героическом режиме. При этом российские власти избегают уточнений, по каким именно объектам были нанесены удары, однако, по данным местных источников, речь идет об узлах энергоснабжения, обеспечивающих воинские части и промышленные предприятия.

Похожая ситуация – в соседней Курской области. Как отмечает губернатор региона Александр Хинштейн, после ударов "врага" без электроэнергии осталось около 17 тысяч потребителей в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. Российские чиновники также сообщают об активности украинских беспилотников, действовавших над Рыльском и близлежащими селами – Никольниковским, Малогеушевским, Октябрьским и Беловским.

Российские источники признают, что возобновление электроснабжения отложено – аварийные бригады смогут приступить к работе только после стабилизации ситуации. Это свидетельствует об эффективности украинских ударов, парализующих тыловую логистику врага и создающих дополнительные трудности для его военных подразделений. Украинские Силы обороны последовательно уничтожают инфраструктуру, поддерживающую оккупационный режим и его способность вести войну против Украины.

