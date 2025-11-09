В Воронеже три ракеты уничтожили новый энергоблок ТЭЦ-1: зафиксированы масштабные сбои в энергосистеме

Мощная серия взрывов прогремела в Воронеже около 4:25 ночи. По предварительным данным, три ракеты попали в Воронежскую ТЭЦ-1, нанеся критические повреждения новому энергоблоку, который был достроен только в 2019 году. Одна ракета попала в наружную сторону котельной №1, вторая – пробила крышу и разрушила несущие конструкции, а третья, вероятно, попала в здание теплогенерации с турбинами. В результате ударов зафиксировано резкое снижение мощности станции и перебои в работе городских электро- и теплосетей.

Взрывы в Воронеже: три ракеты попали в ТЭЦ-1, разрушив новый энергоблок

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что удары пришлись именно по новейшим энергетическим модулям, где расположены котлы-утилизаторы, парогенераторы и турбины типа LM6000 PD Sprint . По словам эксперта, разрушение этого энергоблока может оказать существенное влияние на стабильность энергоснабжения в регионе.

В то же время, как ранее сообщал портал "Комментарии", украинские силы обороны продолжают уничтожать военную и энергетическую инфраструктуру страны-агрессора. Вечером 8 ноября в результате точечных ударов по объектам энергетики в российских Белгороде и Курской области зафиксированы серьезные повреждения систем электро- и теплоснабжения.

А также мы сообщали, что "из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной российскими обстрелами", графики почасовых отключений будут применяться "объемом от 2 до 4 очередей". ПАО "Центрэнерго" опубликовало настораживающее заявление о том, что все тепловые электростанции "Центрэнерго" остановились после вчерашней ночной российской массированной атаки и пока не генерируют электроэнергию. Энергетики назвали эту ночную атаку массовым ударом по соответствующим объектам с начала полномасштабной войны. В компании отметили, что по их тепловым электростанциям, которые удалось восстановить после сокрушительной российской атаки, произошедшей еще в 2024 году, ударило "невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов".