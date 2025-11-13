logo_ukra

Генштаб ЗСУ заявив про удари по окупантах ракетами «Фламінго» та показав відео
НОВИНИ

Генштаб ЗСУ заявив про удари по окупантах ракетами «Фламінго» та показав відео

Українські військові вночі атакували російських окупантів вітчизняними ракетами, у тому числі новими розробками "Фламінго", "Барс" та "Лютий"

13 листопада 2025, 13:55
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Вночі проти 13 листопада українські військові уразили важливі об’єкти окупантів на території РФ та на тимчасово окупованих територіях України. 

Генштаб ЗСУ заявив про удари по окупантах ракетами «Фламінго» та показав відео

Ракети «Фламінго». Фото: з відкритих джерел

Зокрема, в Криму зафіксовано влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів "Морський нафтовий термінал", повідомив Генштаб Збройних сил України. 

"Прилетіло" також по стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки БпЛА на аеродромі  "Кіровське". Окрім того, уражено радіолокаційній станції ворожої ППО у районі Євпаторії. 

На тимчасово окупованій території Запорізької області ЗСУ завдали удару по нафтобазі у районі Бердянська та передових пунктах управління 5-ї загальновійськової армії та 127 мотострілецької дивізії  російських загарбників. 

У Генштабі ЗСУ також підтвердили удари по об’єктах на території Росії. Ступінь завданих окупантам збитків ще уточнюється.

"Для завдання комплексних ударів застосовуються ударні БпЛА, реактивні дрони та ракети різних типів. Так, минулої ночі відбулися пуски низки засобів дальнього ураження, серед яких вітчизняні розробки "Фламінго", "Барс", "Лютий", — йдеться у повідомленні Генштабу.

У командуванні ЗСУ наголосили, що українські військові продовжують системне вогневе ураження об'єктів, які задіяні в забезпеченні російської окупаційної армії.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", генерал армії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж прокоментував ситуацію із виробництвом українських далекобійних ракет "Фламінго". Він назвав низку проблем, пов’язаних, зокрема, із логістикою, технологіями та фінансуванням. За словами Маломужа, є також питання, "які потрібно розслідувати".



Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
