Генштаб ЗСУ заявив про удари по окупантах ракетами «Фламінго» та показав відео

Вночі проти 13 листопада українські військові уразили важливі об’єкти окупантів на території РФ та на тимчасово окупованих територіях України.

Ракети «Фламінго». Фото: з відкритих джерел

Зокрема, в Криму зафіксовано влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів "Морський нафтовий термінал", повідомив Генштаб Збройних сил України.

"Прилетіло" також по стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки БпЛА на аеродромі "Кіровське". Окрім того, уражено радіолокаційній станції ворожої ППО у районі Євпаторії.

На тимчасово окупованій території Запорізької області ЗСУ завдали удару по нафтобазі у районі Бердянська та передових пунктах управління 5-ї загальновійськової армії та 127 мотострілецької дивізії російських загарбників.

У Генштабі ЗСУ також підтвердили удари по об’єктах на території Росії. Ступінь завданих окупантам збитків ще уточнюється.

"Для завдання комплексних ударів застосовуються ударні БпЛА, реактивні дрони та ракети різних типів. Так, минулої ночі відбулися пуски низки засобів дальнього ураження, серед яких вітчизняні розробки "Фламінго", "Барс", "Лютий", — йдеться у повідомленні Генштабу.

У командуванні ЗСУ наголосили, що українські військові продовжують системне вогневе ураження об'єктів, які задіяні в забезпеченні російської окупаційної армії.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", генерал армії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж прокоментував ситуацію із виробництвом українських далекобійних ракет "Фламінго". Він назвав низку проблем, пов’язаних, зокрема, із логістикою, технологіями та фінансуванням. За словами Маломужа, є також питання, "які потрібно розслідувати".