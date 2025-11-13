logo

Генштаб ВСУ заявил об ударах по оккупантам ракетами «Фламинго» и показал видео
commentss НОВОСТИ Все новости

Генштаб ВСУ заявил об ударах по оккупантам ракетами «Фламинго» и показал видео

Украинские военные ночью атаковали российских оккупантов отечественными ракетами, в том числе новыми разработками "Фламинго", "Барс" и "Лютый"

13 ноября 2025, 13:55
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В ночь на 13 ноября украинские военные поразили важные объекты оккупантов на территории РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

Генштаб ВСУ заявил об ударах по оккупантам ракетами «Фламинго» и показал видео

Ракеты "Фламинго". Фото: из открытых источников

В частности, в Крыму зафиксировано попадание по предприятию хранения нефтепродуктов "Морской нефтяной терминал", сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Прилетело" также по стоянке вертолетов и местам хранения и подготовки БпЛА на аэродроме "Кировское". Кроме того, поражена радиолокационная станция вражеской ПВО в районе Евпатории.

На временно оккупированной территории Запорожской области ВСУ нанесли удар по нефтебазе в районе Бердянска и передовым пунктам управления 5-й общевойсковой армии и 127 мотострелковой дивизии российских захватчиков.

В Генштабе ВСУ также подтвердили удары по объектам на территории России. Степень нанесенного оккупантам ущерба еще уточняется.

"Для нанесения комплексных ударов применяются ударные БПЛА, реактивные дроны и ракеты разных типов. Так, минувшей ночью состоялись пуски ряда средств дальнего поражения, среди которых отечественные разработки "Фламинго", "Барс", "Лютый", — говорится в сообщении Генштаба.

В командовании ВСУ отметили, что украинские военные продолжают системное огневое поражение объектов, задействованных в обеспечении российской оккупационной армии.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж прокомментировал ситуацию с производством украинских дальнобойных ракет "Фламинго". Он назвал ряд проблем, связанных, в частности, с логистикой, технологиями и финансированием. По словам Маломужа, есть также вопросы, которые нужно расследовать.



Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
