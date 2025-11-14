Украинские дроны снова достали российскую нефтебазу – в Новороссийске паника и пожары

Украинские дроны ночью ударили по одной из крупнейших нефтебаз на юге россии – объекту "Шесхарис" в Новороссийске, который является важным логистическим узлом для транспортировки нефти марки Urals. По данным российских служб, в результате атаки возник пожар, повреждены несколько жилых домов и гражданское судно в порту. Об этом сообщает телеканал "Дождь" – российское оппозиционное медиа, осветившее панику в регионе после ночных взрывов.

Попадания по стратегическому узлу "Транснефти" - россияне признают масштабные последствия атаки

Россияне утверждают, что пострадали четыре человека – трое членов экипажа судна и один житель многоквартирного дома. Также в городе перекрывали дороги, а местные службы долго тушили пожар на объекте, официально считающемся стратегическим для российского экспорта. В то же время Минобороны РФ заявило о якобы сбитии 66 украинских дронов над Краснодарским краем и 216 по всей стране за ночь, что может свидетельствовать о массированном ударе, направленном на истощение российской ПВО и разрушение критической инфраструктуры. Нефтебаза Шесхарис принадлежит дочерней компании Транснефти и является конечным пунктом магистральных трубопроводов, через которые проходят значительные объемы российской нефти для экспорта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что украинские военные поразили ракетами "Фламинго" важные объекты кафиров на территории РФ и на временно оккупированных территориях Украины. А в Воронеже три ракеты уничтожили новый энергоблок ТЭЦ-1. Еще раньше Силы обороны Украины уничтожили десятки нефтебаз России , в том числе и на временно оккупированных территориях.

Генштаб отмечает, что системное огневое давление на российскую военную инфраструктуру будет продолжено, пока оккупационная армия не потеряет способность вести наступательные действия.



