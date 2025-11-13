ЗСУ за минулу добу знищили десятки нафтобаз росіян

У ніч на 13 листопада Сили оборони України провели одну з наймасштабніших операцій останніх тижнів – під ударами опинилися десятки критично важливих військових об’єктів окупантів як на тимчасово захоплених територіях, так і в самій російській федерації. Ціллю ударів стали нафтобази, місця дислокації техніки, пункти управління та об’єкти ППО, які забезпечують російські війська паливом, зв’язком і можливістю координувати атаки проти України.

Українські сили уразили ключові склади пального, техніки та управління окупантів

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, зазначаючи, що основна мета операції – знизити наступальний і логістичний потенціал російської армії.

На окупованому українському Криму зафіксовано влучання по нафтотерміналу “Морской нефтяной терминал”, стоянці гелікоптерів, об’єктах зберігання та підготовки ударних БпЛА на аеродромі “Кіровське”, а також по важливій радіолокаційній станції ППО поблизу Євпаторії. Ці об’єкти росія системно використовує для підтримки своїх атак по Україні.

У тимчасово окупованій частині Запорізької області знищено нафтобазу в районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії й 127-ї мотострілецької дивізії. Руйнування таких командних структур значно ускладнює координацію військ окупанта на передовій.

Удари також були завдані по об’єктах на території самої російської федерації – збитки уточнюються, але російські офіційні канали вже демонструють типову нервову реакцію та фрагментарні заяви про “відбиті атаки”.

Для операції українські підрозділи застосували комплекс засобів дальнього ураження – ударні БпЛА, реактивні дрони та ракети різних типів. Серед них і новітні українські розробки “Фламінго”, “Барс” та “Лютий”, які продемонстрували високу точність ураження.

Генштаб наголошує, що системне вогневе тиснення на російську військову інфраструктуру буде продовжено, доки окупаційна армія не втратить здатність вести наступальні дії.

