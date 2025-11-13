ВСУ за прошедшее сутки уничтожили десятки нефтебаз россиян

В ночь на 13 ноября Силы обороны Украины провели одну из самых масштабных операций последних недель – под ударами оказались десятки критически важных военных объектов окупантов как на временно захваченных территориях, так и в самой российской федерации. Целью ударов стали нефтебазы, места дислокации техники, пункты управления и объекты ПВО, которые снабжают российские войска топливом, связью и возможностью координировать атаки против Украины.

Украинские силы поразили ключевые склады горючего, техники и управления оккупантов

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, отмечая, что основная цель сделки – снизить наступательный и логистический потенциал российской армии.

На оккупированном украинском Крыму зафиксировано попадание по нефтетерминалу "Морской нефтяной терминал", стоянке вертолетов, объектам хранения и подготовки ударных БпЛА на аэродроме "Кировское", а также по важной радиолокационной станции ПВО близ Евпатории. Эти объекты Россия системно использует для поддержки своих атак по Украине.

Во временно оккупированной части Запорожской области уничтожена нефтебаза в районе Бердянска и передовые пункты управления 5-й общевойсковой армии и 127-й мотострелковой дивизии. Разрушение таких командных структур значительно усложняет координацию войск оккупанта на передовой.

Удары также были нанесены по объектам на территории самой российской федерации – ущерб уточняется, но российские официальные каналы уже демонстрируют типичную нервную реакцию и фрагментарные заявления об отраженных атаках.

Для операции украинские подразделения применили комплекс средств дальнего поражения – ударные БПЛА, реактивные дроны и ракеты разных типов. Среди них и новейшие украинские разработки "Фламинго", "Барс" и "Февраль", продемонстрировавшие высокую точность поражения.

Генштаб отмечает, что системное огневое давление на российскую военную инфраструктуру будет продолжено, пока оккупационная армия не потеряет способность вести наступательные действия.

