У ЗСУ розповіли, з якої області колумбійські добровольці допомагають вибити окупантів

В Україні з нуля навчають колумбійських добровольців, які далі воюють у лавах Сил оборони України. Колумбійці мають можливість швидко долучатися до Збройних Сил України. Ті, хто вже досвідченіший, разом із ЗСУ вибивають російських загарбників із Сумської області. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Telegram 47-ї окремої механізованої бригади "Магура".

Колумбійські добровольці. Фото 47 омбр "Магура"

"Проект залучення іноземних добровольців до 47 ОМБр "Магура" постійно масштабується. За допомогою державних програм вони можуть швидко приєднатися до лав ЗСУ. А у 47-й усіх їх навчають з нуля — тут і злагодження, і стрілянина, і десантування з М113 і зачистка окопів", — йдеться у повідомленні.

При цьому поки колумбійські новобранці проходять навчання на полігонах, їх досвідченіші земляки відбивають у окупантів українську землю на Сумщині.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава української держави Володимир Зеленський дав інтерв'ю виданню Bloomberg, в якому прокоментував стан справ у Покровському напрямку. Президент зазначив, що рішення про виведення військ із Покровська чи інших населених пунктів мають приймати військові командири на місцях.

"Ніхто не змушує їх померти заради руїн. Я підтримаю наших солдатів, особливо командирів, які там знаходяться, в тому, як вони можуть контролювати ситуацію. Або це занадто дорого для нас – найважливішим для нас наші солдати", – сказав президент України.

Він визнав, що Україна зіткнулася з "дуже складною" ситуацією у Покровську. Росія домагається перемоги в Покровську, щоб спробувати переконати Трампа, що Україна має вийти зі всієї східної Донеччини, щоби закінчити війну – вважає Зеленський.

Також видання "Коментарі" повідомляло – закінчення війни не буде: чи справді в РФ стартувала прихована мобілізація.



