Глава украинского государства Владимир Зеленский дал интервью изданию Bloomberg, в котором прокомментировал положение дел в Покровском направлении. Президент отметил, что решение о выводе войск из Покровска или других населённых пунктов должны принимать военные командиры на местах.

Зеленский сделал заявление о выводе войск из Покровска

"Никто не заставляет их умереть ради руин. Я поддержу наших солдат, особенно находящихся там командиров в том, как они могут контролировать ситуацию. Или это слишком дорого для нас – важнейшим для нас наши солдаты", – сказал президент Украины.

Он признал, что Украина столкнулась с "очень сложной" ситуацией в Покровске. Россия добивается победы в Покровске, чтобы попытаться убедить Трампа, что Украина должна выйти из всей восточной Донетчины, чтобы закончить войну – считает Зеленский.

"Мы не можем покинуть восточную Украину. Никто этого не поймет, люди этого не поймут. И главное – никто не гарантирует вам, что если они захватят тот или иной город, они не будут двигаться дальше. Сдерживающего фактора нет", – сказал президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Мирноградском направлении противник давит к востоку от Мирнограда и идет вдоль трассы, продвижение пока точечное, без надежного закрепления. Об этом сообщает военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

"Сейчас образуется серая зона, пид*рчуки шарятся краями, пробуют втиснуться в дорожную полосу но полностью не заходят, потому что наши бойцы там еще работают и не дают им укрепиться, по сути здесь происходит методическая подборка. Параллельно с этим идет другая грязная работа жесткими ударами ФАБ-3000 по высоткам. Враг не просто бьет, он стирает дома с лица земли, выводит из строя опорные точки, где могли бы сохраняться наши позиции. Когда высотки превращаются в руины — это автоматически расшатывает систему города, связи рвутся, коридоры перемещения закрыты, логистика минусируется!" – сообщает военный.