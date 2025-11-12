На Мирноградському напрямку противник давить зі сходу від Мирнограда і йде вздовж траси, просування поки що точкове, без надійного закріплення. Про це повідомляє військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

Росіяни стирають з лиця землі це місто ФАБ-3000

"Зараз утворюється сіра зона, під*рчуки шаряться краями, пробують втиснутися в дорожню смугу але повністю не заходять, бо наші бійці там ще працюють і не дають їм укріпитися, по суті тут відбувається методичне підбирання.

Паралельно з цим, йде інша брудна робота жорсткими ударами ФАБ-3000 по висотках. Ворог не просто б’є, він стирає будинки з лиця землі, виводить з ладу опорні точки, де могли б зберігатися наші позиції. Коли висотки перетворюються на руїни — це автоматично розхитує систему міста, зв’язки рвуться, коридори переміщення закриті, логістика мінусується!" – повідомляє військовий.

За його словами, боротьба триває вже на іншому рівні: інтенсивність ударів зросла, тактика ворога більш серйозніша ситуація загострилася.

"Головне зараз, не дати рус*кам закріпитися на трасі, контролювати сіру зону і працювати по вразливих точках, щоб відновити баланс. Тримати роботу, не скидати обережність та не дозволяти їм перетворити просування на постійний рубіж", – наголосив "Мучной".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Покровському напрямку у районі міста Родинське українські військові зайшли всередину міста та витиснули супротивника з більшості позицій, тепер укріпрайон частково під нашим контролем, але це тільки початок. Про це повідомив військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".